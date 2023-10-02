В ЯНАО коммунальщики заплатят ребенку компенсацию за плохие дороги

В ЯНАО упавший велосипедист получит 300 тысяч рублей за состояние тротуара

03 октября 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

В Муравленко ребенок получит 300 тысяч рублей компенсации за падение с велосипеда Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Муравленко (ЯНАО) подросток получит компенсацию за падение с велосипеда из-за плохого содержания мэрией и коммунальщиками тротуара. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры округа. «После вмешательства прокуратуры Муравленко в пользу несовершеннолетнего, пострадавшего в результате падения с велосипеда, взыскано 300 тысяч рублей. Опрошенные свидетели подтвердили факт бездействия коммунальных служб и органа местного самоуправления по непроведению ремонта покрытия тротуара и отсутствию плитки с начала лета 2022 года», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Установлено, что в октябре прошлого года 13-летний подросток упал с велосипеда из-за плохого тротуара, получив телесные повреждения. Ребенок испытал стресс, получил физические травмы, после чего проходил длительное лечение. Городской прокурор обратился с иском в суд о взыскании с индивидуального предпринимателя и должностных лиц «Управления муниципального заказа» компенсации, требования судом удовлетворены полностью. Дополнительно, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В Муравленко (ЯНАО) подросток получит компенсацию за падение с велосипеда из-за плохого содержания мэрией и коммунальщиками тротуара. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры округа. «После вмешательства прокуратуры Муравленко в пользу несовершеннолетнего, пострадавшего в результате падения с велосипеда, взыскано 300 тысяч рублей. Опрошенные свидетели подтвердили факт бездействия коммунальных служб и органа местного самоуправления по непроведению ремонта покрытия тротуара и отсутствию плитки с начала лета 2022 года», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Установлено, что в октябре прошлого года 13-летний подросток упал с велосипеда из-за плохого тротуара, получив телесные повреждения. Ребенок испытал стресс, получил физические травмы, после чего проходил длительное лечение. Городской прокурор обратился с иском в суд о взыскании с индивидуального предпринимателя и должностных лиц «Управления муниципального заказа» компенсации, требования судом удовлетворены полностью. Дополнительно, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.