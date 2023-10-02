Пермские власти планируют взять в лизинг скоростные суда

03 октября 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

В Перми может появиться два «Метеора» Фото: Alexxx Malev/Flickr Власти Пермского края хотят приобрести в лизинг два суда на подводных крыльях. Расходы на них предложили внести в проект бюджета на 2024—2026 годы. Скоростные суда планируют использовать для перевозки пассажиров. «В бюджете Пермского края на 2024—2026 годы планируется заложить средства на приобретение в лизинг двух судов на подводных крыльях. На эти цели хотят выделить по 23 млн рублей ежегодно», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Ранее пермские власти хотели запустить «Метеоры» к 300-летию города. Суда должны были ходить по туристическим маршрутам.

Власти Пермского края хотят приобрести в лизинг два суда на подводных крыльях. Расходы на них предложили внести в проект бюджета на 2024—2026 годы. Скоростные суда планируют использовать для перевозки пассажиров. «В бюджете Пермского края на 2024—2026 годы планируется заложить средства на приобретение в лизинг двух судов на подводных крыльях. На эти цели хотят выделить по 23 млн рублей ежегодно», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Ранее пермские власти хотели запустить «Метеоры» к 300-летию города. Суда должны были ходить по туристическим маршрутам.