02 октября 2023

Пермские власти планируют взять в лизинг скоростные суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, Метеор, flickr, речной транспорт, судно, метеор
В Перми может появиться два «Метеора» Фото:

Власти Пермского края хотят приобрести в лизинг два суда на подводных крыльях. Расходы на них предложили внести в проект бюджета на 2024—2026 годы. Скоростные суда планируют использовать для перевозки пассажиров.

«В бюджете Пермского края на 2024—2026 годы планируется заложить средства на приобретение в лизинг двух судов на подводных крыльях. На эти цели хотят выделить по 23 млн рублей ежегодно», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее пермские власти хотели запустить «Метеоры» к 300-летию города. Суда должны были ходить по туристическим маршрутам.

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Власти Пермского края хотят приобрести в лизинг два суда на подводных крыльях. Расходы на них предложили внести в проект бюджета на 2024—2026 годы. Скоростные суда планируют использовать для перевозки пассажиров. «В бюджете Пермского края на 2024—2026 годы планируется заложить средства на приобретение в лизинг двух судов на подводных крыльях. На эти цели хотят выделить по 23 млн рублей ежегодно», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Ранее пермские власти хотели запустить «Метеоры» к 300-летию города. Суда должны были ходить по туристическим маршрутам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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