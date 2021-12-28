К юбилею Перми власти пустят по Каме скоростные суда

Краевые сласти рассчитывают, что скоростные суда начнут ходить в 2023 году Фото: Alexxx Malev/Flickr

новость из сюжета 300-летие Перми

Власти Пермском края намерены пустить по Каме скоростные суда. Об этом во время прямого эфира на странице центра управления регионом в Instagram заявил вице-премьер края Алексей Черников. По его словам, появление таких судов «вполне реально к юбилею Перми» в 2023 году.

«Мы понимаем, что нужны современные средства передвижения. Хотелось бы видеть современные суда на новых двигателях, поэтому мы планируем, что по нашим [туристическим] маршрутам „короткого“ дня будут ходить суда на электротяге с хорошим панорамным остеклением. Также планируем, что у нас будут появляться быстроходные транспортные средства, наподобие „Метеоров“, которые были во времена Советского Союза», — сказал Черников, отвечая на вопрос о развитии речного туризма в Пермском крае.

Вице-премьер пояснил, что краевые власти уже ведут переговоры по этому вопросу с потенциальными партнерами. Реализацией проекта, отметил он, может заняться фонд развития Пермского края совместно с производителями таких судов в Нижнем Новгороде. «Будут привлекаться, по возможности, и лизинговые компании. По крайней мере, одну-две единицы техники край сможет получить», — выразил уверенность Черников.

Он также отметил, что сейчас в крае ведется работа для обустройства новых и ремонта старых причалов для швартовки судов. Так, модульный причал появится в музее под открытым небом в Хохловке. Его изготовлением в ближайшее время займется ООО «Пермская судоверфь». Еще три причала начнут эксплуатировать в городах Березники, Оса и Добрянка.

В 2020 году власти Пермского края заявили о планах по восстановлению судостроения на территории региона и развитию перевозок водным транспортом. Для этого они приобрели имущество проблемного судозавода и учредили компанию «Пермская судоверфь».

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