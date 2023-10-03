В Германии назвали страшный итог сокращения помощи Киеву

Полковник Рихтер: Украина потеряет население из-за долгого конфликта

03 октября 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Украина потеряет большую часть населения, считает Вольфганг Рихтер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главный риск, которым грозит Украине затягивание конфликта и сокращение помощи западных стран — убыль ее населения. С таким мнением выступил научный сотрудник Фонда науки и политики в Берлине, отставной немецкий полковник Вольфганг Рихтер. «Следует обратить внимание на другие факторы, помимо вооружений. Необходимо учитывать, что в долгосрочной перспективе кадровые резервы Украины исчерпаются, и существует риск высоких демографических потерь», — передает издание ZDFheute слова Вольфганга Рихтера. Он также отметил, что сокращение помощи Словакии Киеву не сильно скажется на способностях ВСУ в краткосрочной перспективе.



Кроме того, отметил эксперт, сейчас для длительного конфликта настали «плохие времена». По мнению Рихтера, Украина не заинтересована в затяжном конфликте. С похожим мнением ранее выступил и экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, потери Украины являются критическими, сравнимыми с потерями в Первой мировой войне. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что ВСУ только за сентябрь потеряли более 17 тысяч человек.

Главный риск, которым грозит Украине затягивание конфликта и сокращение помощи западных стран — убыль ее населения. С таким мнением выступил научный сотрудник Фонда науки и политики в Берлине, отставной немецкий полковник Вольфганг Рихтер. «Следует обратить внимание на другие факторы, помимо вооружений. Необходимо учитывать, что в долгосрочной перспективе кадровые резервы Украины исчерпаются, и существует риск высоких демографических потерь», — передает издание ZDFheute слова Вольфганга Рихтера. Он также отметил, что сокращение помощи Словакии Киеву не сильно скажется на способностях ВСУ в краткосрочной перспективе. Кроме того, отметил эксперт, сейчас для длительного конфликта настали «плохие времена». По мнению Рихтера, Украина не заинтересована в затяжном конфликте. С похожим мнением ранее выступил и экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, потери Украины являются критическими, сравнимыми с потерями в Первой мировой войне. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что ВСУ только за сентябрь потеряли более 17 тысяч человек.