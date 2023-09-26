Шойгу раскрыл потери ВСУ за сентябрь

Шойгу: ВСУ потеряли за сентябрь 17 тысяч человек

26 сентября 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Шойгу отчитался по ситуации на Украине Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потери Вооруженных сил Украины за сентябрь составили больше 17 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Потери ВСУ за текущий месяц составили свыше 17 тысяч человек, более 2,7 тысячи единиц вооружения и военной техники», — заявил Шойгу. ВС РФ удалось за месяц уничтожить семь БМП Bradley, два немецких танка Leopard и один Challenger. Ранее Шойгу заявил, что с начала контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 66 тысяч своих солдат. Только за один день под селом Работино в Запорожской области были уничтожены 170 украинских военных.

Потери Вооруженных сил Украины за сентябрь составили больше 17 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Потери ВСУ за текущий месяц составили свыше 17 тысяч человек, более 2,7 тысячи единиц вооружения и военной техники», — заявил Шойгу. ВС РФ удалось за месяц уничтожить семь БМП Bradley, два немецких танка Leopard и один Challenger. Ранее Шойгу заявил, что с начала контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 66 тысяч своих солдат. Только за один день под селом Работино в Запорожской области были уничтожены 170 украинских военных.