29 сентября 2023

В США объяснили, почему Украина должна помириться с Россией

Полковник Макгрегор: Украина должна пойти на мир из-за критических потерь
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Вооруженные силы Украины. stock, танк, всу, stock
Дуглас Макгрегор: Украина должна пойти на мир из-за критических потерь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина должна помириться с Россией из-за критических потерь. Об этом сказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«ВСУ теряют солдат со скоростью, сопоставимой с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте. Каждый день, сражаясь на Западном фронте в 1918 году, мы теряли в среднем тысячу человек в день», — написал Макгрегор на своей странице в в соцсети X (ранее Twitter).

Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 1760 военнослужащих на донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны России. Глава ведомства Сергей Шойгу уточнил, что за сентябрь ВСУ потеряли свыше 17 тысяч солдат, а также более 2,7 тысячи единиц вооружения и военной техники, а с начала контрнаступления — 66 тысяч солдат, передает телеканал 360.

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Украина должна помириться с Россией из-за критических потерь. Об этом сказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «ВСУ теряют солдат со скоростью, сопоставимой с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте. Каждый день, сражаясь на Западном фронте в 1918 году, мы теряли в среднем тысячу человек в день», — написал Макгрегор на своей странице в в соцсети X (ранее Twitter). Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 1760 военнослужащих на донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны России. Глава ведомства Сергей Шойгу уточнил, что за сентябрь ВСУ потеряли свыше 17 тысяч солдат, а также более 2,7 тысячи единиц вооружения и военной техники, а с начала контрнаступления — 66 тысяч солдат, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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