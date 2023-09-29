В США объяснили, почему Украина должна помириться с Россией

Полковник Макгрегор: Украина должна пойти на мир из-за критических потерь

30 сентября 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

Дуглас Макгрегор: Украина должна пойти на мир из-за критических потерь Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина должна помириться с Россией из-за критических потерь. Об этом сказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «ВСУ теряют солдат со скоростью, сопоставимой с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте. Каждый день, сражаясь на Западном фронте в 1918 году, мы теряли в среднем тысячу человек в день», — написал Макгрегор на своей странице в в соцсети X (ранее Twitter). Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 1760 военнослужащих на донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны России. Глава ведомства Сергей Шойгу уточнил, что за сентябрь ВСУ потеряли свыше 17 тысяч солдат, а также более 2,7 тысячи единиц вооружения и военной техники, а с начала контрнаступления — 66 тысяч солдат, передает телеканал 360.

Украина должна помириться с Россией из-за критических потерь. Об этом сказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «ВСУ теряют солдат со скоростью, сопоставимой с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте. Каждый день, сражаясь на Западном фронте в 1918 году, мы теряли в среднем тысячу человек в день», — написал Макгрегор на своей странице в в соцсети X (ранее Twitter). Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 1760 военнослужащих на донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны России. Глава ведомства Сергей Шойгу уточнил, что за сентябрь ВСУ потеряли свыше 17 тысяч солдат, а также более 2,7 тысячи единиц вооружения и военной техники, а с начала контрнаступления — 66 тысяч солдат, передает телеканал 360.