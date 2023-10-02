Фанаты с грустью прощаются с «Реальными пацанами» из Перми

Любимые герои появятся в эфире последний раз Фото: Предоставлено телеканалом ТНТ

Любители пермского сериала «Реальные пацаны», который обрел всероссийскую популярность, опечалены закрытием проекта. Продюсеры сообщили, что 13 сезон, который стартует 23 октября, станет финальным. В комментариях под этими сообщениями в социальных сетях фанаты вспоминают героев и то, как они за годы стали родными.

«„Реальные пацаны“ — это детство», — отмечает Елизавета в telegram-канале компании Good Story Media. «У меня в голове не укладывается это. Я только сказала на днях, что только одни Пацаны реальные и надежные и будут идти, наверное, всю нашу жизнь, и словно сглазила. Не понимаю, зачем завершать такой удачный проект», — пишет Алла. Никита рассказывает, что ему 15 лет, а сериал он смотрит с шести. «Неееет хотим вас смотреть до нашей с вами пенсии», — восклицает Аурелия Ригель на странице актера Владимира Селиванова в соцсети «ВКонтакте».

При этом многие комментаторы соглашаются с закрытием сериала. «Каждый проект когда-то должен закончиться и „Реальным пацанам“ пора уйти на покой, чтобы они остались в памяти как хороший сериал», — пишет Andreas.

Сериал «Реальные пацаны» о жизни молодых пермяков Коляна, Антохи и Вована вышел в эфир в 2010 году. Зрители увидели 274 серии, в последнем сезоне выйдет еще 17. Генеральный продюсер проекта Антон Зайцев накануне заявил, что хотел написать последнюю серию сразу после первого сезона, но получилось только сейчас.