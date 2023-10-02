02 октября 2023

Фанаты с грустью прощаются с «Реальными пацанами» из Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Федункив Марина. Элина Камирен, реальные пацаны, федункив марина
Любимые герои появятся в эфире последний раз Фото:

Любители пермского сериала «Реальные пацаны», который обрел всероссийскую популярность, опечалены закрытием проекта. Продюсеры сообщили, что 13 сезон, который стартует 23 октября, станет финальным. В комментариях под этими сообщениями в социальных сетях фанаты вспоминают героев и то, как они за годы стали родными.

«„Реальные пацаны“ — это детство», — отмечает Елизавета в telegram-канале компании Good Story Media. «У меня в голове не укладывается это. Я только сказала на днях, что только одни Пацаны реальные и надежные и будут идти, наверное, всю нашу жизнь, и словно сглазила. Не понимаю, зачем завершать такой удачный проект», — пишет Алла. Никита рассказывает, что ему 15 лет, а сериал он смотрит с шести. «Неееет хотим вас смотреть до нашей с вами пенсии», — восклицает Аурелия Ригель на странице актера Владимира Селиванова в соцсети «ВКонтакте».

При этом многие комментаторы соглашаются с закрытием сериала. «Каждый проект когда-то должен закончиться и „Реальным пацанам“ пора уйти на покой, чтобы они остались в памяти как хороший сериал», — пишет Andreas.

Сериал «Реальные пацаны» о жизни молодых пермяков Коляна, Антохи и Вована вышел в эфир в 2010 году. Зрители увидели 274 серии, в последнем сезоне выйдет еще 17. Генеральный продюсер проекта Антон Зайцев накануне заявил, что хотел написать последнюю серию сразу после первого сезона, но получилось только сейчас.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Любители пермского сериала «Реальные пацаны», который обрел всероссийскую популярность, опечалены закрытием проекта. Продюсеры сообщили, что 13 сезон, который стартует 23 октября, станет финальным. В комментариях под этими сообщениями в социальных сетях фанаты вспоминают героев и то, как они за годы стали родными. «„Реальные пацаны“ — это детство», — отмечает Елизавета в telegram-канале компании Good Story Media. «У меня в голове не укладывается это. Я только сказала на днях, что только одни Пацаны реальные и надежные и будут идти, наверное, всю нашу жизнь, и словно сглазила. Не понимаю, зачем завершать такой удачный проект», — пишет Алла. Никита рассказывает, что ему 15 лет, а сериал он смотрит с шести. «Неееет хотим вас смотреть до нашей с вами пенсии», — восклицает Аурелия Ригель на странице актера Владимира Селиванова в соцсети «ВКонтакте». При этом многие комментаторы соглашаются с закрытием сериала. «Каждый проект когда-то должен закончиться и „Реальным пацанам“ пора уйти на покой, чтобы они остались в памяти как хороший сериал», — пишет Andreas. Сериал «Реальные пацаны» о жизни молодых пермяков Коляна, Антохи и Вована вышел в эфир в 2010 году. Зрители увидели 274 серии, в последнем сезоне выйдет еще 17. Генеральный продюсер проекта Антон Зайцев накануне заявил, что хотел написать последнюю серию сразу после первого сезона, но получилось только сейчас.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...