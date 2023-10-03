Турция начала полномасштабную антитеррористическую операцию

Операция проводится на всей территории Турции Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

В Турции началась полномасштабная антитеррористическая операция — за утро 3 октября было проведено 13 мероприятий. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

«В настоящее время операция проводится <…> по всей Турции», — написал Али Ерликая в своем аккаунте X (бывший Twitter). Как уточняет турецкое издание Yeni Safak, за утро 3 октября было проведено 13 антитеррористических мероприятий с участием 440 466 силовиков. Они прошли в Анталье, Стамбуле, Гирнаке, и в 13 других провинциях.

Операция началась после взрыва бомбы возле здания МВД Турции в Анкаре. Ответственность за это взяла на себя «Рабочая партия Курдистана», признанная в Турции террористической организацией. URA.RU подробно рассказывало всю информацию о событии.

После этого Турция в ответ уже успела ударить по объектам партии в Ираке. А турецкий президент Реджеп Эрдоган заявлял о готовности принимать жесткие меры в борьбе с террористами.