Турция начала полномасштабную антитеррористическую операцию

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Операция проводится на всей территории Турции Фото:

В Турции началась полномасштабная антитеррористическая операция — за утро 3 октября было проведено 13 мероприятий. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

«В настоящее время операция проводится <…> по всей Турции», — написал Али Ерликая в своем аккаунте X (бывший Twitter). Как уточняет турецкое издание Yeni Safak, за утро 3 октября было проведено 13 антитеррористических мероприятий с участием 440 466 силовиков. Они прошли в Анталье, Стамбуле, Гирнаке, и в 13 других провинциях.

Операция началась после взрыва бомбы возле здания МВД Турции в Анкаре. Ответственность за это взяла на себя «Рабочая партия Курдистана», признанная в Турции террористической организацией. URA.RU подробно рассказывало всю информацию о событии.

После этого Турция в ответ уже успела ударить по объектам партии в Ираке. А турецкий президент Реджеп Эрдоган заявлял о готовности принимать жесткие меры в борьбе с террористами.

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В Турции началась полномасштабная антитеррористическая операция — за утро 3 октября было проведено 13 мероприятий. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая. «В настоящее время операция проводится <…> по всей Турции», — написал Али Ерликая в своем аккаунте X (бывший Twitter). Как уточняет турецкое издание Yeni Safak, за утро 3 октября было проведено 13 антитеррористических мероприятий с участием 440 466 силовиков. Они прошли в Анталье, Стамбуле, Гирнаке, и в 13 других провинциях. Операция началась после взрыва бомбы возле здания МВД Турции в Анкаре. Ответственность за это взяла на себя «Рабочая партия Курдистана», признанная в Турции террористической организацией. URA.RU подробно рассказывало всю информацию о событии. После этого Турция в ответ уже успела ударить по объектам партии в Ираке. А турецкий президент Реджеп Эрдоган заявлял о готовности принимать жесткие меры в борьбе с террористами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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