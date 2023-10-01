Террористы взорвали бомбу возле здания МВД Турции в Анкаре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы. Москва , деловой центр, небоскребы, последствия взрыва, выбитые окна, москва сити, москоу сити, москоусити, москвасити
Возле здания МВД в Турции произошел взрыв (архивное фото) Фото:

Возле здания МВД Турции в центре Анкары прогремел взрыв. Об этом заявил глава МВД Турции Али Ерликая, отметив, что подрыв бомбы организовали террористы.

«Около 09.30 утра два террориста, которые подошли к въездным воротам Главного управления безопасности МВД на легком коммерческом автомобиле, совершили взрыв бомбы», — заявил Али Ерликая, его слова передает телеканал CNN Turk. Отмечается, что после подрыва бомбы один террорист погиб, а другой оказался ранен. Во время перестрелки ранения получили также двое полицейских. Часть улиц в центре Анкары оцеплена.

В этот день в Турции начинается новый парламентский сезон. Перед церемонией начала работы органа и произошел теракт.

Фото:
На месте взрыва работают оперативные службы
На месте взрыва работают оперативные службы
Фото:

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возле здания МВД Турции в центре Анкары прогремел взрыв. Об этом заявил глава МВД Турции Али Ерликая, отметив, что подрыв бомбы организовали террористы. «Около 09.30 утра два террориста, которые подошли к въездным воротам Главного управления безопасности МВД на легком коммерческом автомобиле, совершили взрыв бомбы», — заявил Али Ерликая, его слова передает телеканал CNN Turk. Отмечается, что после подрыва бомбы один террорист погиб, а другой оказался ранен. Во время перестрелки ранения получили также двое полицейских. Часть улиц в центре Анкары оцеплена. В этот день в Турции начинается новый парламентский сезон. Перед церемонией начала работы органа и произошел теракт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...