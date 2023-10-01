Возле здания МВД в Турции произошел взрыв (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Возле здания МВД Турции в центре Анкары прогремел взрыв. Об этом заявил глава МВД Турции Али Ерликая, отметив, что подрыв бомбы организовали террористы.

«Около 09.30 утра два террориста, которые подошли к въездным воротам Главного управления безопасности МВД на легком коммерческом автомобиле, совершили взрыв бомбы», — заявил Али Ерликая, его слова передает телеканал CNN Turk . Отмечается, что после подрыва бомбы один террорист погиб, а другой оказался ранен. Во время перестрелки ранения получили также двое полицейских. Часть улиц в центре Анкары оцеплена.

В этот день в Турции начинается новый парламентский сезон. Перед церемонией начала работы органа и произошел теракт.

Фото: telegram-канал «360tv» / https://t.me/c/1046446760/127065