Возле здания МВД Турции в центре Анкары прогремел взрыв. Об этом заявил глава МВД Турции Али Ерликая, отметив, что подрыв бомбы организовали террористы.
«Около 09.30 утра два террориста, которые подошли к въездным воротам Главного управления безопасности МВД на легком коммерческом автомобиле, совершили взрыв бомбы», — заявил Али Ерликая, его слова передает телеканал CNN Turk. Отмечается, что после подрыва бомбы один террорист погиб, а другой оказался ранен. Во время перестрелки ранения получили также двое полицейских. Часть улиц в центре Анкары оцеплена.
В этот день в Турции начинается новый парламентский сезон. Перед церемонией начала работы органа и произошел теракт.
Возле здания МВД Турции в центре Анкары прогремел взрыв. Об этом заявил глава МВД Турции Али Ерликая, отметив, что подрыв бомбы организовали террористы. «Около 09.30 утра два террориста, которые подошли к въездным воротам Главного управления безопасности МВД на легком коммерческом автомобиле, совершили взрыв бомбы», — заявил Али Ерликая, его слова передает телеканал CNN Turk. Отмечается, что после подрыва бомбы один террорист погиб, а другой оказался ранен. Во время перестрелки ранения получили также двое полицейских. Часть улиц в центре Анкары оцеплена. В этот день в Турции начинается новый парламентский сезон. Перед церемонией начала работы органа и произошел теракт.