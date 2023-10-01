Два террориста активировали бомбу рядом со зданием МВД Турции. URA.RU приводит все, что известно об инциденте.
Утром два террориста подъехали к воротам здания МВД Турции в центре Анкары на проспекте Ататюрка. После этого они активировали взрывчатку.
Завязалась перестрелка. Двое полицейских были ранены, один террорист погиб, а другой нейтрализован.
Террористы приехали к зданию МВД на угнанном автомобиле. Ранее они застрелили владельца транспортного средства, который работал ветеринаром. Тело мужчины найдено в поле, пишет местное СМИ Sabah.
В ситуацию вмешалась Генпрокуратура Анкары. Она начала расследование теракта.
После этого дежурный уголовный суд Анкары постановил ввести запрет для СМИ на вещание. По информации Habar, это стандартная процедура во время теракта. СМИ нельзя публиковать информацию о ходе расследования, а также то, что может спровоцировать общественные волнения.
На данный момент около здания МВД Турции в Анкаре перекрыты дороги в радиусе 500 метров. На месте ЧП работают взрывотехники, стянута полицейская бронетехника с пулеметными турелями. Вдобавок Анкара выставила полицейских с щитами для борьбы с возможными волнениями.
Полиция глушит все радиочастоты рядом с местом ЧП. Дело в том, что в автомобиле может находиться еще одна бомба.
Взрыв в Анкаре произошел в день, когда парламент Турции начинал свою работу. Законодательный орган находится в нескольких метрах от места ЧП. В 14:00 по мск в парламенте должен будет выступить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Два террориста активировали бомбу рядом со зданием МВД Турции. URA.RU приводит все, что известно об инциденте. Взрыв в Анкаре произошел в день, когда парламент Турции начинал свою работу. Законодательный орган находится в нескольких метрах от места ЧП. В 14:00 по мск в парламенте должен будет выступить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.