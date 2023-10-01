Теракт у здания МВД Турции в Анкаре: что известно к этому часу. Видео

Террористы взорвали бомбу у здания МВД Турции в Анкаре
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Взрыв рядом со зданием МВД в Анкаре произошел утром (архивное фото) Фото:

Два террориста активировали бомбу рядом со зданием МВД Турции. URA.RU приводит все, что известно об инциденте.

  • Утром два террориста подъехали к воротам здания МВД Турции в центре Анкары на проспекте Ататюрка. После этого они активировали взрывчатку.
  • Завязалась перестрелка. Двое полицейских были ранены, один террорист погиб, а другой нейтрализован.
  • Террористы приехали к зданию МВД на угнанном автомобиле. Ранее они застрелили владельца транспортного средства, который работал ветеринаром. Тело мужчины найдено в поле, пишет местное СМИ Sabah.
  • В ситуацию вмешалась Генпрокуратура Анкары. Она начала расследование теракта.
  • После этого дежурный уголовный суд Анкары постановил ввести запрет для СМИ на вещание. По информации Habar, это стандартная процедура во время теракта. СМИ нельзя публиковать информацию о ходе расследования, а также то, что может спровоцировать общественные волнения.
  • На данный момент около здания МВД Турции в Анкаре перекрыты дороги в радиусе 500 метров. На месте ЧП работают взрывотехники, стянута полицейская бронетехника с пулеметными турелями. Вдобавок Анкара выставила полицейских с щитами для борьбы с возможными волнениями.
  • Полиция глушит все радиочастоты рядом с местом ЧП. Дело в том, что в автомобиле может находиться еще одна бомба.

Взрыв в Анкаре произошел в день, когда парламент Турции начинал свою работу. Законодательный орган находится в нескольких метрах от места ЧП. В 14:00 по мск в парламенте должен будет выступить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Два террориста активировали бомбу рядом со зданием МВД Турции. URA.RU приводит все, что известно об инциденте. Взрыв в Анкаре произошел в день, когда парламент Турции начинал свою работу. Законодательный орган находится в нескольких метрах от места ЧП. В 14:00 по мск в парламенте должен будет выступить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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