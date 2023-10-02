Суд оштрафовал пермского молочного производителя за фантомных поставщиков

03 октября 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Сырье поставляли производители-фантомы Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае суд оштрафовал на 354 тысяч рублей производителя молочной продукции «Ильинская коровка» за несколько нарушений. Предприятие, в том числе, использовало сырье, которое поставляли компании-фантомы, сообщается на сайте управления Россельхознадзора Пермскому краю, Кировской области и республики Удмуртия. «Для производства молочной продукции (творог, сливочное масло) использовалось сырье — пастеризованное молоко, которое поступало с фантомных производственных площадок Тульской и Ивановской областей», — говорится на сайте. Фантомные поставщики — производители, у которых нет своего производственного оборудования и помещения, они фальсифицируют документы с целью сокрытия настоящего производства, которое ведется с нарушениями. Также предприятие проводило испытания своей продукции в фантомных лабораториях, не имело программы производственного контроля, а в основном цехе и холодильном помещении производства были обнаружены грязь, плесень, сколы на стенах, ржавчина и мусор. По результатам проверки сотрудниками Россельхознадзора было возбуждено пять дел об административных правонарушениях. Управление отозвало четыре декларации о соответствии на продукцию компании.

В Пермском крае суд оштрафовал на 354 тысяч рублей производителя молочной продукции «Ильинская коровка» за несколько нарушений. Предприятие, в том числе, использовало сырье, которое поставляли компании-фантомы, сообщается на сайте управления Россельхознадзора Пермскому краю, Кировской области и республики Удмуртия. «Для производства молочной продукции (творог, сливочное масло) использовалось сырье — пастеризованное молоко, которое поступало с фантомных производственных площадок Тульской и Ивановской областей», — говорится на сайте. Фантомные поставщики — производители, у которых нет своего производственного оборудования и помещения, они фальсифицируют документы с целью сокрытия настоящего производства, которое ведется с нарушениями. Также предприятие проводило испытания своей продукции в фантомных лабораториях, не имело программы производственного контроля, а в основном цехе и холодильном помещении производства были обнаружены грязь, плесень, сколы на стенах, ржавчина и мусор. По результатам проверки сотрудниками Россельхознадзора было возбуждено пять дел об административных правонарушениях. Управление отозвало четыре декларации о соответствии на продукцию компании.