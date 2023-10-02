02 октября 2023

Суд оштрафовал пермского молочного производителя за фантомных поставщиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, молоко, молочная продукция
Сырье поставляли производители-фантомы Фото:

В Пермском крае суд оштрафовал на 354 тысяч рублей производителя молочной продукции «Ильинская коровка» за несколько нарушений. Предприятие, в том числе, использовало сырье, которое поставляли компании-фантомы, сообщается на сайте управления Россельхознадзора Пермскому краю, Кировской области и республики Удмуртия.

«Для производства молочной продукции (творог, сливочное масло) использовалось сырье — пастеризованное молоко, которое поступало с фантомных производственных площадок Тульской и Ивановской областей», — говорится на сайте. Фантомные поставщики — производители, у которых нет своего производственного оборудования и помещения, они фальсифицируют документы с целью сокрытия настоящего производства, которое ведется с нарушениями.

Также предприятие проводило испытания своей продукции в фантомных лабораториях, не имело программы производственного контроля, а в основном цехе и холодильном помещении производства были обнаружены грязь, плесень, сколы на стенах, ржавчина и мусор. По результатам проверки сотрудниками Россельхознадзора было возбуждено пять дел об административных правонарушениях. Управление отозвало четыре декларации о соответствии на продукцию компании.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае суд оштрафовал на 354 тысяч рублей производителя молочной продукции «Ильинская коровка» за несколько нарушений. Предприятие, в том числе, использовало сырье, которое поставляли компании-фантомы, сообщается на сайте управления Россельхознадзора Пермскому краю, Кировской области и республики Удмуртия. «Для производства молочной продукции (творог, сливочное масло) использовалось сырье — пастеризованное молоко, которое поступало с фантомных производственных площадок Тульской и Ивановской областей», — говорится на сайте. Фантомные поставщики — производители, у которых нет своего производственного оборудования и помещения, они фальсифицируют документы с целью сокрытия настоящего производства, которое ведется с нарушениями. Также предприятие проводило испытания своей продукции в фантомных лабораториях, не имело программы производственного контроля, а в основном цехе и холодильном помещении производства были обнаружены грязь, плесень, сколы на стенах, ржавчина и мусор. По результатам проверки сотрудниками Россельхознадзора было возбуждено пять дел об административных правонарушениях. Управление отозвало четыре декларации о соответствии на продукцию компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...