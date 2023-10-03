Глава Минфина раскрыл размер пенсий в России в 2024 году

Глава Минфина Силуанов: в 2024 пенсия будет 23,2 тысячи рублей

03 октября 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Антон Силуанов сообщил, что в 2024 году средняя пенсия достигнет 23,2 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Средняя пенсия в России в 2024 году будет больше 23,2 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. «В следующем году пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции, это 7,5%, и средний размер такой пенсии составит 23 244 рубля», — заявил Силуанов. Трансляция его выступления идет в официальном telegram-канале Совета Федерации. По словам Силуанова, расходы на пенсию составят почти 600 миллиардов рублей. Ранее в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ сообщили, что размер выплат для неработающих пенсионеров увеличится до 23 405 рублей с начала 2024 года, передает RT. Законопроект о повышении выплат на 7,5% для неработающих пенсионеров был одобрен на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Средняя пенсия в России в 2024 году будет больше 23,2 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. «В следующем году пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции, это 7,5%, и средний размер такой пенсии составит 23 244 рубля», — заявил Силуанов. Трансляция его выступления идет в официальном telegram-канале Совета Федерации. По словам Силуанова, расходы на пенсию составят почти 600 миллиардов рублей. Ранее в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ сообщили, что размер выплат для неработающих пенсионеров увеличится до 23 405 рублей с начала 2024 года, передает RT. Законопроект о повышении выплат на 7,5% для неработающих пенсионеров был одобрен на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.