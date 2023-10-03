Пермский школьник попытался обмануть Пенсионный фонд

В Пенсионном фонде узнали об обмане только через год Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пенсионный фонд РФ отсудил у жителя Перми более 155 тысяч рублей социального пособия, которое ему переплатили. Пермяк получал пенсию по потере кормильца, так как обучался в вечерней школе, но позже перевелся на заочное обучение, о чем в Пенсионный фонд не сообщил и продолжил получать незаконно пособие. Об этом сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда Перми.

«Взыскать с истца в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю переплату в размере 155 343,59 рублей», — говорится в решении. Из этих средств 145 тысяч рублей были выплачены пермяку в качестве пособия по потере кормильца, еще 10 тысяч рублей — это единовременная выплата.

Совершеннолетний ответчик после смерти матери обратился в фонд с заявлением о назначении ему пенсии по потере кормильца, так как остался сиротой. В то время он очно обучался в 10 классе вечерней школы, поэтому ему заявление одобрили. Позже из-за работы пермяк перевелся на заочное обучение, что лишало его права дальше получать господдержку, но об этом в отделение фонда он не сообщил, хотя был обязан. В итоге спустя год сотрудники фонда соцстрахований узнали об этом и обратились в суд.