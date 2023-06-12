Нефтетрейдер из ХМАО задолжал налоговой более 300 млн рублей

Компания «Мегионнефтепродукт» в ХМАО, занимающаяся торговлей топливом, задолжала налоговой более 300 млн рублей. Налоговая инспекция потребовала банкротства нефтетрейдера, о чем свидетельствуют документы на сайте окружного арбитражного суда.
«МИФНС № 10 по ХМАО — Югре обратилась в арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Мегионнефтепродукт“. Сумма исковых требований — 317884210,6 рублей», — указано в документах.
Прежде налоговая инспекция уже обращалась в органы правосудия с заявлением о банкротстве компании: в ноябре 2022 года ФНС требовало с нефтетрейдера порядка 170 млн. Тогда суд отклонил иск, поскольку не нашел достаточных доказательств.
Ранее URA.RU писало, что налоговая инспекция подала иск в суд на нефтесервисную компанию «Геолад-Актив» из Радужного (ХМАО). Задолженность предприятия составила почти 44 млн рублей.
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