12 июня 2023
11 июня 2023

Нефтетрейдер из ХМАО задолжал налоговой более 300 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Налоговая инспекция ХМАО потребовала банкротства фирмы, торгующей нефтью Фото:

Компания «Мегионнефтепродукт» в ХМАО, занимающаяся торговлей топливом, задолжала налоговой более 300 млн рублей. Налоговая инспекция потребовала банкротства нефтетрейдера, о чем свидетельствуют документы на сайте окружного арбитражного суда.

«МИФНС № 10 по ХМАО — Югре обратилась в арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Мегионнефтепродукт“. Сумма исковых требований — 317884210,6 рублей», — указано в документах.

Прежде налоговая инспекция уже обращалась в органы правосудия с заявлением о банкротстве компании: в ноябре 2022 года ФНС требовало с нефтетрейдера порядка 170 млн. Тогда суд отклонил иск, поскольку не нашел достаточных доказательств.

Ранее URA.RU писало, что налоговая инспекция подала иск в суд на нефтесервисную компанию «Геолад-Актив» из Радужного (ХМАО). Задолженность предприятия составила почти 44 млн рублей.

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Компания «Мегионнефтепродукт» в ХМАО, занимающаяся торговлей топливом, задолжала налоговой более 300 млн рублей. Налоговая инспекция потребовала банкротства нефтетрейдера, о чем свидетельствуют документы на сайте окружного арбитражного суда. «МИФНС № 10 по ХМАО — Югре обратилась в арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Мегионнефтепродукт“. Сумма исковых требований — 317884210,6 рублей», — указано в документах. Прежде налоговая инспекция уже обращалась в органы правосудия с заявлением о банкротстве компании: в ноябре 2022 года ФНС требовало с нефтетрейдера порядка 170 млн. Тогда суд отклонил иск, поскольку не нашел достаточных доказательств. Ранее URA.RU писало, что налоговая инспекция подала иск в суд на нефтесервисную компанию «Геолад-Актив» из Радужного (ХМАО). Задолженность предприятия составила почти 44 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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