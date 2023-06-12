Нефтетрейдер из ХМАО задолжал налоговой более 300 млн рублей

Налоговая инспекция ХМАО потребовала банкротства фирмы, торгующей нефтью Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Компания «Мегионнефтепродукт» в ХМАО, занимающаяся торговлей топливом, задолжала налоговой более 300 млн рублей. Налоговая инспекция потребовала банкротства нефтетрейдера, о чем свидетельствуют документы на сайте окружного арбитражного суда.

«МИФНС № 10 по ХМАО — Югре обратилась в арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Мегионнефтепродукт“. Сумма исковых требований — 317884210,6 рублей», — указано в документах.

Прежде налоговая инспекция уже обращалась в органы правосудия с заявлением о банкротстве компании: в ноябре 2022 года ФНС требовало с нефтетрейдера порядка 170 млн. Тогда суд отклонил иск, поскольку не нашел достаточных доказательств.

Ранее URA.RU писало, что налоговая инспекция подала иск в суд на нефтесервисную компанию «Геолад-Актив» из Радужного (ХМАО). Задолженность предприятия составила почти 44 млн рублей.