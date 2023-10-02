02 октября 2023

Из больницы курганской «Рублевки» уволился единственный эндокринолог

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, машина скорой помощи, вызов врача
Жители Кетовского округа остались без врача-эндокринолога Фото:

Из межрайонной больницы №3 в Кетовском округе, который иногда называют курганской «Рублевкой», уволилась единственный врач-эндокринолог Олеся Жукова. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения. В региональном депздраве информацию подтвердили.

«Врач-эндокринолог уволилась из ГБУ „Межрайонная больница №3“ и продолжает работать в медицинской организации, подведомственной департаменту здравоохранения Курганской области. Пациенты ГБУ „Межрайонная больница №3“ с эндокринологической патологией в соответствии с маршрутизацией направляются в эндокринологический центр города Кургана», — говорится в ответе депздрава на запрос агентства.

Для трудоустройства специалистов по профилю «эндокринология» в больницу депздрав заключает договоры о целевом обучении для поступления в ординатуру по специальности «Эндокринология» и «Эндокринология детская». В настоящее время по данным специальностям обучаются пять человек, в том числе один — от ГБУ «Межрайонная больница №3».

Ранее URA.RU писало, что директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев дал совет пациентам, как добиться приема врача. Если в больнице (ЦРБ) нет эндокринолога, нужно обратиться к главврачу, чтобы он заказал консультацию с эндокринологом областного эндокринологического центра. Такая консультация может быть организована дистанционно (телемедицинская консультация) или с выездом специалиста в округ (если пациентов несколько), отметил Сигидаев.

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Из межрайонной больницы №3 в Кетовском округе, который иногда называют курганской «Рублевкой», уволилась единственный врач-эндокринолог Олеся Жукова. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения. В региональном депздраве информацию подтвердили. «Врач-эндокринолог уволилась из ГБУ „Межрайонная больница №3“ и продолжает работать в медицинской организации, подведомственной департаменту здравоохранения Курганской области. Пациенты ГБУ „Межрайонная больница №3“ с эндокринологической патологией в соответствии с маршрутизацией направляются в эндокринологический центр города Кургана», — говорится в ответе депздрава на запрос агентства. Для трудоустройства специалистов по профилю «эндокринология» в больницу депздрав заключает договоры о целевом обучении для поступления в ординатуру по специальности «Эндокринология» и «Эндокринология детская». В настоящее время по данным специальностям обучаются пять человек, в том числе один — от ГБУ «Межрайонная больница №3». Ранее URA.RU писало, что директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев дал совет пациентам, как добиться приема врача. Если в больнице (ЦРБ) нет эндокринолога, нужно обратиться к главврачу, чтобы он заказал консультацию с эндокринологом областного эндокринологического центра. Такая консультация может быть организована дистанционно (телемедицинская консультация) или с выездом специалиста в округ (если пациентов несколько), отметил Сигидаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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