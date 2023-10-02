Из больницы курганской «Рублевки» уволился единственный эндокринолог

Жители Кетовского округа остались без врача-эндокринолога Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из межрайонной больницы №3 в Кетовском округе, который иногда называют курганской «Рублевкой», уволилась единственный врач-эндокринолог Олеся Жукова. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения. В региональном депздраве информацию подтвердили.

«Врач-эндокринолог уволилась из ГБУ „Межрайонная больница №3“ и продолжает работать в медицинской организации, подведомственной департаменту здравоохранения Курганской области. Пациенты ГБУ „Межрайонная больница №3“ с эндокринологической патологией в соответствии с маршрутизацией направляются в эндокринологический центр города Кургана», — говорится в ответе депздрава на запрос агентства.

Для трудоустройства специалистов по профилю «эндокринология» в больницу депздрав заключает договоры о целевом обучении для поступления в ординатуру по специальности «Эндокринология» и «Эндокринология детская». В настоящее время по данным специальностям обучаются пять человек, в том числе один — от ГБУ «Межрайонная больница №3».

Ранее URA.RU писало, что директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев дал совет пациентам, как добиться приема врача. Если в больнице (ЦРБ) нет эндокринолога, нужно обратиться к главврачу, чтобы он заказал консультацию с эндокринологом областного эндокринологического центра. Такая консультация может быть организована дистанционно (телемедицинская консультация) или с выездом специалиста в округ (если пациентов несколько), отметил Сигидаев.