Mash: Милохин призван в армию после жалобы Мизулиной

Дане Милохину направили повестку по месту жительства в Москве
Российский блогер Даня Милохин официально призван в армию. По адресу его места жительства в РФ была направлена повестка. Об этом сообщает Mash. Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала отправить Милохина в армию.
«Даню Милохина официально призвали в армию. По месту его прописки в Анапе пришли товарищи с повесткой», — передают авторы telegram-канала. Отец Милохина отказался брать повестку, подчеркнув, что его сын в настоящий момент находится не в России.
Ранее военкомат Анапы объявил в розыск тиктокера Даню Милохина после заявления Мизулиной. Сам Милохин покинул Россию и уехал в Дубай.
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