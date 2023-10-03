Mash: Милохин призван в армию после жалобы Мизулиной

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Дане Милохину направили повестку по месту жительства в Москве Фото:

Российский блогер Даня Милохин официально призван в армию. По адресу его места жительства в РФ была направлена повестка. Об этом сообщает Mash. Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала отправить Милохина в армию.

«Даню Милохина официально призвали в армию. По месту его прописки в Анапе пришли товарищи с повесткой», — передают авторы telegram-канала. Отец Милохина отказался брать повестку, подчеркнув, что его сын в настоящий момент находится не в России.

Ранее военкомат Анапы объявил в розыск тиктокера Даню Милохина после заявления Мизулиной. Сам Милохин покинул Россию и уехал в Дубай.

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Российский блогер Даня Милохин официально призван в армию. По адресу его места жительства в РФ была направлена повестка. Об этом сообщает Mash. Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала отправить Милохина в армию. «Даню Милохина официально призвали в армию. По месту его прописки в Анапе пришли товарищи с повесткой», — передают авторы telegram-канала. Отец Милохина отказался брать повестку, подчеркнув, что его сын в настоящий момент находится не в России. Ранее военкомат Анапы объявил в розыск тиктокера Даню Милохина после заявления Мизулиной. Сам Милохин покинул Россию и уехал в Дубай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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