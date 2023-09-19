РИАН: военкомат ищет Милохина, сбежавшего из России

Военкомат Анапы объявил в розыск тиктокера Даню Милохина, который уже покинул Россию. Об этом заявил источник РИА Новости.
«Блогер Даня Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы», — передает РИА Новости. Отмечается, что Милохин зарегистрирован в Москве, однако там он не вставал на воинский учет.
Ранее Милохин прилетел в Россию, однако спустя время он снова покинул страну. Здесь есть несколько причин. Дело в том, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала отправить тиктокера в вооруженные силы РФ, передает RT. Это сообщение вызвало целый ряд обсуждений.
По информации telegram-канала Shot, к Милохину в Москве приставали бойцы ММА. После нескольких часов после неожиданной встречи, блогер решил улететь в Дубай.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.