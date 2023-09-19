РИАН: военкомат ищет Милохина, сбежавшего из России 19 сентября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 + Популярного тикток блогера Даню Милохина стал искать военкомат Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Военкомат Анапы объявил в розыск тиктокера Даню Милохина, который уже покинул Россию. Об этом заявил источник РИА Новости. «Блогер Даня Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы», — передает РИА Новости. Отмечается, что Милохин зарегистрирован в Москве, однако там он не вставал на воинский учет. Ранее Милохин прилетел в Россию, однако спустя время он снова покинул страну. Здесь есть несколько причин. Дело в том, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала отправить тиктокера в вооруженные силы РФ, передает RT. Это сообщение вызвало целый ряд обсуждений. По информации telegram-канала Shot, к Милохину в Москве приставали бойцы ММА. После нескольких часов после неожиданной встречи, блогер решил улететь в Дубай. Военкомат Анапы объявил в розыск тиктокера Даню Милохина, который уже покинул Россию. Об этом заявил источник РИА Новости. «Блогер Даня Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы», — передает РИА Новости. Отмечается, что Милохин зарегистрирован в Москве, однако там он не вставал на воинский учет. Ранее Милохин прилетел в Россию, однако спустя время он снова покинул страну. Здесь есть несколько причин. Дело в том, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала отправить тиктокера в вооруженные силы РФ, передает RT. Это сообщение вызвало целый ряд обсуждений. По информации telegram-канала Shot, к Милохину в Москве приставали бойцы ММА. После нескольких часов после неожиданной встречи, блогер решил улететь в Дубай. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям