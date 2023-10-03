Четыре пермских заведения приняли участие в Российском ресторанном фестивале

Фестивальное меню может попробовать каждый Фото: Размик Закарян © URA.RU

С 1 по 15 октября проходит Российский ресторанный фестиваль. В нем приняли участие четыре пермских ресторана: Nolan Wine & Kitchen, Rob Roy, Acaffe, NIIUMS. Каждое из них разработало фестивальное меню, блюда которого могут попробовать все гости.

«В Российском ресторанном фестивале принимают участие четыре пермских заведения: Nolan Wine & Kitchen, Rob Roy, Acaffe, NIIUMS. Цена сета от 1600 до 1990 рублей», — сказано на сайте фестиваля.

Кафе NIIUMS в своем сете предлагает паштет из дикой утки, равиоли с «аргентинской креветкой», филе вишерского судака. На десерт — тирамису. Ресторан Acaffe в меню собрал тар-тар из соленых груздей, утку с кремом и чатни из сезонных яблок и пельмени из дикой щуки. Rob Roy предлагает гостям взять сет с груздями и тар-таром, мини-чебуреки с красной и щучьей икрой, стейк из телятины. Nolan Wine & Kitchen накормит шаньгой со щучьей икрой, форелью, судаком с раковыми шейками и мороженым из деревенского йогурта.