В Челябинском онкоцентре ввели масочный режим из-за коронавируса и ОРВИ

В Челябинском центре онкологии и ядерной медицины ввели масочный режим из-за эпидобстановки по коронавирусу, гриппу и ОРВИ. Об этом URA.RU сообщили 3 октября в пресс-службе онкоцентра.
«Все медработники должны использовать медицинские маски при оказании помощи и при нахождении в отделениях клиники. Запрещены прогулки пациентов по территории больницы, кроме медицинской необходимости», — заявили в онкоцентре.
Передвижение пациентов из отделения в отделение разрешено только для проведения процедур. В онкоцентре также настоятельно рекомендуют использовать маски всем пациентам и посетителям.
Там отметили, что Covid-19, грипп и ОРВИ могут стать серьезной проблемой для онкобольных. Заболевшим становится противопоказано любое противоопухолевое лечение. Пациентам, заразившимся вирусом, останавливают прием препаратов, откладывают операции и процедуры.
Рост заболеваемости коронавирусом в Челябинской области по еженедельной статистике к третьей неделе сентября составил 34%. В последнюю неделю месяца число пациентов с коронавирусом снизилось на 3,2% по отношению к неделе ранее.
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