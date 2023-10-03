В Челябинском онкоцентре ввели масочный режим из-за коронавируса и ОРВИ

Пациентам и посетителям настоятельно рекомендовали носить медицинские маски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинском центре онкологии и ядерной медицины ввели масочный режим из-за эпидобстановки по коронавирусу, гриппу и ОРВИ. Об этом URA.RU сообщили 3 октября в пресс-службе онкоцентра.

«Все медработники должны использовать медицинские маски при оказании помощи и при нахождении в отделениях клиники. Запрещены прогулки пациентов по территории больницы, кроме медицинской необходимости», — заявили в онкоцентре.

Передвижение пациентов из отделения в отделение разрешено только для проведения процедур. В онкоцентре также настоятельно рекомендуют использовать маски всем пациентам и посетителям.

Там отметили, что Covid-19, грипп и ОРВИ могут стать серьезной проблемой для онкобольных. Заболевшим становится противопоказано любое противоопухолевое лечение. Пациентам, заразившимся вирусом, останавливают прием препаратов, откладывают операции и процедуры.

Рост заболеваемости коронавирусом в Челябинской области по еженедельной статистике к третьей неделе сентября составил 34%. В последнюю неделю месяца число пациентов с коронавирусом снизилось на 3,2% по отношению к неделе ранее.