В Челябинской области за неделю снизилась заболеваемость коронавирусом

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Число заболевших коронавирусом снизилось за неделю до 340 случаев Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Заболеваемость коронавирусом с 24 сентября снизилась на 3,2%. За неделю число заболевших сократилось до 340 человек, сообщила URA.RU замначальника Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

«На неделе с 25 сентября по 1 октября зарегистрировано 340 случаев коронавирусной инфекции. Неделей ранее число зараженных составило 351 человек», — уточнила Лучинина.

Лучинина заявила, что снижение заболеваемости замечено среди грудничков, детей до шести лет, подростков от 15 до 17 лет, а также пациентов от 18 до 49 лет. Число заболевших возросло в группе от семи до 14 лет (на четыре случая) и от 65 лет и старше (на десять случаев). При этом 91,7% заболевших составляет взрослое население.

На прошлой неделе заболеваемость Covid-19 выросла на 34%. Анализы подтвердили вирус у 351 челябинца. При этом среди детей от семи до 14 лет заболеваемость падала, а наибольший рост был замечен в группах с 30 до 49 лет и с 50 до 64 лет.

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Заболеваемость коронавирусом с 24 сентября снизилась на 3,2%. За неделю число заболевших сократилось до 340 человек, сообщила URA.RU замначальника Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина. «На неделе с 25 сентября по 1 октября зарегистрировано 340 случаев коронавирусной инфекции. Неделей ранее число зараженных составило 351 человек», — уточнила Лучинина. Лучинина заявила, что снижение заболеваемости замечено среди грудничков, детей до шести лет, подростков от 15 до 17 лет, а также пациентов от 18 до 49 лет. Число заболевших возросло в группе от семи до 14 лет (на четыре случая) и от 65 лет и старше (на десять случаев). При этом 91,7% заболевших составляет взрослое население. На прошлой неделе заболеваемость Covid-19 выросла на 34%. Анализы подтвердили вирус у 351 челябинца. При этом среди детей от семи до 14 лет заболеваемость падала, а наибольший рост был замечен в группах с 30 до 49 лет и с 50 до 64 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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