Собчак: СК отказался комментировать избиение поджигателя Корана сыном Кадырова

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что Следственный комитет РФ не проводит проверку в отношении сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама, который ранее избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Она отправила запрос в ведомство, однако там заявили, что все возможные данные публикуются на официальных ресурсах.
«Следственный комитет ответил на вопросы редакции Осторожно Media в связи с избиением Никиты Журавеля в грозненском СИЗО: „Вся возможная информация публикуется на официальных ресурсах“», — сообщила Собчак в своем telegram-канале. Журналистка назвала ответ СК РФ «отпиской». По ее словам, на официальных ресурсах ведомства отсутствует информация об избиении.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК РФ. Ответ ожидается.
Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео, где его сын избивает Никиту Журавеля, передает «Национальная служба новостей». Ксения Собчак прокомментировала действия Адама Кадырова, после чего глава Чечни позвонил журналистке. По ее словам, Кадыров разрешил писать про него все что угодно, но публиковать что-либо о его семье нельзя, передает телеканал 360. Первый заместитель главы конституционного комитета Госдумы, юрист Юрий Синельщиков заявил, что Адаму Кадырову грозит до пяти лет лишения свободы, если суд признает, что он умышленно избил подозреваемого в сожжении Корана.
Журналистка Ксения Собчак сообщила, что Следственный комитет РФ не проводит проверку в отношении сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама, который ранее избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Она отправила запрос в ведомство, однако там заявили, что все возможные данные публикуются на официальных ресурсах. «Следственный комитет ответил на вопросы редакции Осторожно Media в связи с избиением Никиты Журавеля в грозненском СИЗО: „Вся возможная информация публикуется на официальных ресурсах“», — сообщила Собчак в своем telegram-канале. Журналистка назвала ответ СК РФ «отпиской». По ее словам, на официальных ресурсах ведомства отсутствует информация об избиении. Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК РФ. Ответ ожидается. Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео, где его сын избивает Никиту Журавеля, передает «Национальная служба новостей». Ксения Собчак прокомментировала действия Адама Кадырова, после чего глава Чечни позвонил журналистке. По ее словам, Кадыров разрешил писать про него все что угодно, но публиковать что-либо о его семье нельзя, передает телеканал 360. Первый заместитель главы конституционного комитета Госдумы, юрист Юрий Синельщиков заявил, что Адаму Кадырову грозит до пяти лет лишения свободы, если суд признает, что он умышленно избил подозреваемого в сожжении Корана.