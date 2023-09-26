В Госдуме раскрыли, что грозит сыну Кадырова за избиение активиста

Депутат Госдумы Синельщиков: Адаму Кадырову грозит до пяти лет колонии

Ранее сын Рамзаны Кадырова избил Никиту Журавелю за сожжение Корана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сыну лидера Чечни Адаму Кадырову грозит до пяти лет лишения свободы, если суд признает, что он умышленно избил подозреваемого в сжигании Корана Никиту Журавеля. Об этом заявил первый заместитель главы конституционного комитета Госдумы, юрист Юрий Синельщиков.

«Возможно, Кадыров-младший действовал для обороны, теоретически, Журавель мог напасть на него. В этом случае Адам сможет избежать наказания. Если же сын Кадырова умышленно избил арестованного, то ему может грозить до пяти лет лишения свободы», — заявил Юрий Синельщиков, его слова передает «Национальная служба новостей».

Синельщиков отметил, что Следственный комитет России должен обратить внимание на факт избиения. По его словам, человека, который сжег священную для мусульман книгу, следует судить по всей строгости закона. Однако при этом не должно применяться насилие в отношении арестованных и задержанных, подчеркнул Синельщиков.

Журавель был задержан за поджог Корана по заданию украинских спецслужб. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как его сын Адам избивает задержанного в СИЗО, передает RT.

Спустя время Кадыров позвонил журналистке Ксении Собчак, чтобы прокомментировать видео. Он заявил, что Адам готов понести наказание по всей строгости закона, если суд признает его виновным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент с сыном Кадырова, сообщает RT.