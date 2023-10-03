03 октября 2023

В РФ средняя цена ОСАГО выросла за год на 22%

© Служба новостей «URA.RU»
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Бланк страхового полиса ОСАГО. Екатеринбург, извещение, дтп, авария, заполнение бланков, извещение о дорожно-транспортном происшествии
Средняя стоимость полиса достигла 7,2 тысяч рублей Фото:

В России в 2023 году почти на 22% выросла стоимость ОСАГО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость полиса в первом полугодии достигла 7,2 тысяч рублей.

«Средняя стоимость ОСАГО для физлиц в первом полугодии 2023-го достигла 7,2 тысяч рублей. Цена увеличилась на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — цитируют данные Центробанка «Известиям».

Для опытных водителей, число которых достигает 60%, стоимость ОСАГО поднялась лишь на 8%. Для молодых автомобилистов, а также тех, кто регулярно попадает в ДТП, полис подорожал намного сильнее. При этом на стоимость полиса больше всего повлияло удорожание запчастей.

Ранее стало известно, что в правительстве России не одобрили инициативу по снижению цен на полис страхования ОСАГО для отечественных автомобилей. Полная или частичная компенсация страховых премий для отдельных категорий страхователей за счет повышения тарифов для других категорий не допускается, указывалось в документе.

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В России в 2023 году почти на 22% выросла стоимость ОСАГО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость полиса в первом полугодии достигла 7,2 тысяч рублей. «Средняя стоимость ОСАГО для физлиц в первом полугодии 2023-го достигла 7,2 тысяч рублей. Цена увеличилась на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — цитируют данные Центробанка «Известиям». Для опытных водителей, число которых достигает 60%, стоимость ОСАГО поднялась лишь на 8%. Для молодых автомобилистов, а также тех, кто регулярно попадает в ДТП, полис подорожал намного сильнее. При этом на стоимость полиса больше всего повлияло удорожание запчастей. Ранее стало известно, что в правительстве России не одобрили инициативу по снижению цен на полис страхования ОСАГО для отечественных автомобилей. Полная или частичная компенсация страховых премий для отдельных категорий страхователей за счет повышения тарифов для других категорий не допускается, указывалось в документе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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