В правительстве не поддержали снижение цен на ОСАГО для российских автомобилей

09 августа 2023 в 08:33 Размер текста - 17 +

Инициатива о снижении цен на ОСАГО не нашла одобрения в Правительстве Фото: Анна Майорова © URA.RU В комиссии правительства РФ не одобрили инициативу главы комитета СФ по экономической политике Андрея Кутепова по снижению цен на полис страхования ОСАГО для отечественных автомобилей. Предполагалось, что стоимость страховки будет снижаться, если степень локализации автомобиля превышает 600 баллов. Это стало известно из заключения кабмина. «Правительство не поддерживает законопроект о снижение цен на ОСАГО для российских автомобилей», — передает содержание заключения ТАСС. Там добавили, что Центробанк регулирует базовые тарифы и коэффициенты страхования, а также их применение страховщиками для определения страховой премии по ОСАГО в соответствии с действующим законом. Полная или частичная компенсация страховых премий для отдельных категорий страхователей за счет повышения тарифов для других категорий не допускается, заключили в документе. Ранее стало известно, что Банк России предложил существенное повышение тарифов по ОСАГО для транспортных средств из «недружественных» стран. Исключение затронет легковые автомобили, зарегистрированные на физических лиц. В последний раз в правила ОСАГО вносили изменения 1 октября 2022 года. Они касались оформления ДТП и компенсаций расходов, передают «Дни.ру».





В комиссии правительства РФ не одобрили инициативу главы комитета СФ по экономической политике Андрея Кутепова по снижению цен на полис страхования ОСАГО для отечественных автомобилей. Предполагалось, что стоимость страховки будет снижаться, если степень локализации автомобиля превышает 600 баллов. Это стало известно из заключения кабмина. «Правительство не поддерживает законопроект о снижение цен на ОСАГО для российских автомобилей», — передает содержание заключения ТАСС. Там добавили, что Центробанк регулирует базовые тарифы и коэффициенты страхования, а также их применение страховщиками для определения страховой премии по ОСАГО в соответствии с действующим законом. Полная или частичная компенсация страховых премий для отдельных категорий страхователей за счет повышения тарифов для других категорий не допускается, заключили в документе. Ранее стало известно, что Банк России предложил существенное повышение тарифов по ОСАГО для транспортных средств из «недружественных» стран. Исключение затронет легковые автомобили, зарегистрированные на физических лиц. В последний раз в правила ОСАГО вносили изменения 1 октября 2022 года. Они касались оформления ДТП и компенсаций расходов, передают «Дни.ру».