03 октября 2023

Жители элитного микрорайона Кургана остались без воды. Список

В Кургане воду отключат жителям микрорайона Шевелевка
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганском микрорайоне Шевелевка отключат воду Фото:

В курганском микрорайоне Шевелевка, где находятся одни из самых дорогих квартир города, без воды остались жители нескольких домов. Также воду отключат в местном детском саду. Об этом сообщили в «Водном союзе».

«Отключение холодного водоснабжения четвертого октября», — информирует telegram-канал организации. Воду отключат в домах на улицах Карельцева, Криволапова, 7-й Больничной и 9-й Больничной в микрорайоне Шевелевка.

Подачу воду остановят из-за проведения ремонтных работ. Ремонт запланирован с 9 до 24 часов 4 октября.

В микрорайоне Шевелевка в Кургане отключат воду
В микрорайоне Шевелевка в Кургане отключат воду

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В курганском микрорайоне Шевелевка, где находятся одни из самых дорогих квартир города, без воды остались жители нескольких домов. Также воду отключат в местном детском саду. Об этом сообщили в «Водном союзе». «Отключение холодного водоснабжения четвертого октября», — информирует telegram-канал организации. Воду отключат в домах на улицах Карельцева, Криволапова, 7-й Больничной и 9-й Больничной в микрорайоне Шевелевка. Подачу воду остановят из-за проведения ремонтных работ. Ремонт запланирован с 9 до 24 часов 4 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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