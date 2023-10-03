В Курганском микрорайоне Шевелевка отключат воду
В курганском микрорайоне Шевелевка, где находятся одни из самых дорогих квартир города, без воды остались жители нескольких домов. Также воду отключат в местном детском саду. Об этом сообщили в «Водном союзе».
«Отключение холодного водоснабжения четвертого октября», — информирует telegram-канал организации. Воду отключат в домах на улицах Карельцева, Криволапова, 7-й Больничной и 9-й Больничной в микрорайоне Шевелевка.
Подачу воду остановят из-за проведения ремонтных работ. Ремонт запланирован с 9 до 24 часов 4 октября.
В микрорайоне Шевелевка в Кургане отключат воду
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