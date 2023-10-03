В Кургане включили сирены, чтобы провести учения

В Кургане прозвучали сирены
Жители Кургана услышали сирены в рамках проведения тестирования систем оповещения. О проведении учений и оповещении рассказали в администрации Кургана.
«4 октября запланирована проверка системы оповещения населения», — информирует сайт мэрии. Проверка проходит в рамках ежегодных командно-штабных учений.
Помимо сирен, информационные сообщения прошли на местных теле- и радиоканалах. Гражданам советовали не волноваться. «Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира — плановые. Их передача необходима для проверки работоспособности систем оповещения населения», — отметили в мэрии.
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