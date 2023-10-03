03 октября 2023

В Кургане включили сирены, чтобы провести учения

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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
В Кургане прозвучали сирены Фото:

Жители Кургана услышали сирены в рамках проведения тестирования систем оповещения. О проведении учений и оповещении рассказали в администрации Кургана.

«4 октября запланирована проверка системы оповещения населения», — информирует сайт мэрии. Проверка проходит в рамках ежегодных командно-штабных учений.

Помимо сирен, информационные сообщения прошли на местных теле- и радиоканалах. Гражданам советовали не волноваться. «Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира — плановые. Их передача необходима для проверки работоспособности систем оповещения населения», — отметили в мэрии.

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Жители Кургана услышали сирены в рамках проведения тестирования систем оповещения. О проведении учений и оповещении рассказали в администрации Кургана. «4 октября запланирована проверка системы оповещения населения», — информирует сайт мэрии. Проверка проходит в рамках ежегодных командно-штабных учений. Помимо сирен, информационные сообщения прошли на местных теле- и радиоканалах. Гражданам советовали не волноваться. «Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира — плановые. Их передача необходима для проверки работоспособности систем оповещения населения», — отметили в мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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