В Пермском крае прозвучали сирены

04 октября 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Сирена звучали во всех муниципалитетах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В столице Прикамья и многих муниципалитетах прозвучали сирены в рамках учений. Ранее власти предупреждали жителей региона о проверке систем оповещения и просили жителей не беспокоится. Сигнал тревоги включали с 10:00 до 10:45. Ранее в министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщали, что сирена провоет во всех муниципалитетах региона. Проверку систем оповещения проводят сегодня, 4 октября, по всей России. Сигнал тревоги уже услышали жители Челябинской, Курганской, Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

В столице Прикамья и многих муниципалитетах прозвучали сирены в рамках учений. Ранее власти предупреждали жителей региона о проверке систем оповещения и просили жителей не беспокоится. Сигнал тревоги включали с 10:00 до 10:45. Ранее в министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщали, что сирена провоет во всех муниципалитетах региона. Проверку систем оповещения проводят сегодня, 4 октября, по всей России. Сигнал тревоги уже услышали жители Челябинской, Курганской, Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.