03 октября 2023

В Пермском крае прозвучали сирены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Сирена звучали во всех муниципалитетах Фото:

В столице Прикамья и многих муниципалитетах прозвучали сирены в рамках учений. Ранее власти предупреждали жителей региона о проверке систем оповещения и просили жителей не беспокоится.

Сигнал тревоги включали с 10:00 до 10:45. Ранее в министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщали, что сирена провоет во всех муниципалитетах региона.

Проверку систем оповещения проводят сегодня, 4 октября, по всей России. Сигнал тревоги уже услышали жители Челябинской, Курганской, Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В столице Прикамья и многих муниципалитетах прозвучали сирены в рамках учений. Ранее власти предупреждали жителей региона о проверке систем оповещения и просили жителей не беспокоится. Сигнал тревоги включали с 10:00 до 10:45. Ранее в министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщали, что сирена провоет во всех муниципалитетах региона. Проверку систем оповещения проводят сегодня, 4 октября, по всей России. Сигнал тревоги уже услышали жители Челябинской, Курганской, Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...