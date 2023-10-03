В Пермском крае прозвучали сирены

Сирена звучали во всех муниципалитетах
В столице Прикамья и многих муниципалитетах прозвучали сирены в рамках учений. Ранее власти предупреждали жителей региона о проверке систем оповещения и просили жителей не беспокоится.
Сигнал тревоги включали с 10:00 до 10:45. Ранее в министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщали, что сирена провоет во всех муниципалитетах региона.
Проверку систем оповещения проводят сегодня, 4 октября, по всей России. Сигнал тревоги уже услышали жители Челябинской, Курганской, Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.
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