Сирена звучала всего одну минуту
В Екатеринбурге началась проверка оповещения населения. Такие учения проходят сегодня, 4 октября, по всей России. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«В центре города слышны сирены. Зазвучали, как и обещали в МЧС, ровно в 10:43. Сигнал тревоги вещал всего одну минуту», — рассказали очевидцы.
Ранее ГУ МЧС по Свердловской области предупредил жителей региона, что 4 октября будут тестировать систему оповещения населения. Такие учения проходят 4 октября по всей России.
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