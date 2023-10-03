03 октября 2023

В Екатеринбурге проводится учебная тревога. Видео

В Екатеринбурге тестируют систему оповещения гражданской обороны
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Сирена звучала всего одну минуту Фото:

В Екатеринбурге началась проверка оповещения населения. Такие учения проходят сегодня, 4 октября, по всей России. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«В центре города слышны сирены. Зазвучали, как и обещали в МЧС, ровно в 10:43. Сигнал тревоги вещал всего одну минуту», — рассказали очевидцы.

Ранее ГУ МЧС по Свердловской области предупредил жителей региона, что 4 октября будут тестировать систему оповещения населения. Такие учения проходят 4 октября по всей России.

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В Екатеринбурге началась проверка оповещения населения. Такие учения проходят сегодня, 4 октября, по всей России. Об этом URA.RU сообщили читатели. «В центре города слышны сирены. Зазвучали, как и обещали в МЧС, ровно в 10:43. Сигнал тревоги вещал всего одну минуту», — рассказали очевидцы. Ранее ГУ МЧС по Свердловской области предупредил жителей региона, что 4 октября будут тестировать систему оповещения населения. Такие учения проходят 4 октября по всей России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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