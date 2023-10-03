В ХМАО прозвучали сирены

В городах ХМАО протестировали систему оповещения ЧС

04 октября 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Проверка системы оповещения проводилась по всей Югре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В крупных городах Югры протестировали систему оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службах мэрий Сургута и Нижневартовска. «Внимание! Управление по делам ГО и ЧС Администрации города сообщает, что проводится проверка готовности системы оповещения населения», — сообщили в пресс-службе мэрии Сургута. В администрации Нижневартовска призвали жителей соблюдать спокойствие. Ранее власти ХМАО предупреждали югорчан, что 4 октября будут тестировать систему оповещения населения. Такие учения проходят по всей России.

В крупных городах Югры протестировали систему оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службах мэрий Сургута и Нижневартовска. «Внимание! Управление по делам ГО и ЧС Администрации города сообщает, что проводится проверка готовности системы оповещения населения», — сообщили в пресс-службе мэрии Сургута. В администрации Нижневартовска призвали жителей соблюдать спокойствие. Ранее власти ХМАО предупреждали югорчан, что 4 октября будут тестировать систему оповещения населения. Такие учения проходят по всей России.