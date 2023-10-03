03 октября 2023

В ХМАО прозвучали сирены

В городах ХМАО протестировали систему оповещения ЧС
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
Проверка системы оповещения проводилась по всей Югре Фото:

В крупных городах Югры протестировали систему оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службах мэрий Сургута и Нижневартовска.

«Внимание! Управление по делам ГО и ЧС Администрации города сообщает, что проводится проверка готовности системы оповещения населения», — сообщили в пресс-службе мэрии Сургута. В администрации Нижневартовска призвали жителей соблюдать спокойствие.

Ранее власти ХМАО предупреждали югорчан, что 4 октября будут тестировать систему оповещения населения. Такие учения проходят по всей России.

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В крупных городах Югры протестировали систему оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службах мэрий Сургута и Нижневартовска. «Внимание! Управление по делам ГО и ЧС Администрации города сообщает, что проводится проверка готовности системы оповещения населения», — сообщили в пресс-службе мэрии Сургута. В администрации Нижневартовска призвали жителей соблюдать спокойствие. Ранее власти ХМАО предупреждали югорчан, что 4 октября будут тестировать систему оповещения населения. Такие учения проходят по всей России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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