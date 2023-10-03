В ХМАО прозвучали сирены

Проверка системы оповещения проводилась по всей Югре
В крупных городах Югры протестировали систему оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службах мэрий Сургута и Нижневартовска.
«Внимание! Управление по делам ГО и ЧС Администрации города сообщает, что проводится проверка готовности системы оповещения населения», — сообщили в пресс-службе мэрии Сургута. В администрации Нижневартовска призвали жителей соблюдать спокойствие.
Ранее власти ХМАО предупреждали югорчан, что 4 октября будут тестировать систему оповещения населения. Такие учения проходят по всей России.
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