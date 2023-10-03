Выпускница Югорского госуниверситета Алена Харланова вышла в финал конкурса «Мисс Россия» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выпускница Югорского госуниверситета Алена Харланова стала финалисткой Всероссийского конкурса «Мисс Россия». Список финалисток размещен на сайте конкурса.

«Своей победой я смогу доказать, что не нужно быть суперизвестной девчонкой из большого города, чтобы стать Мисс Россия. Красота в простоте», — говорится в анкете модели.



Харлановой предстоит побороться за титул «Мисс Россия» с 50 конкурсантками, которым также удалось выйти в финал. По итогам голосования победительница получит заветную корону на торжественной церемонии осенью.



Ранее URA.RU рассказывало, что девятилетняя жительница Сургута победила в конкурсе «Юная мисс Россия». Она стала обладательницей Гран-при конкурса «Beauty Russia 2022».