03 октября 2023

Выпускница университета ХМАО стала финалисткой конкурса «Мисс Россия». Фото

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Мисс Екатеринбург - 2018 , корона, драгоценность, ювелирные изделия, украшение
Выпускница Югорского госуниверситета Алена Харланова вышла в финал конкурса «Мисс Россия» Фото:

Выпускница Югорского госуниверситета Алена Харланова стала финалисткой Всероссийского конкурса «Мисс Россия». Список финалисток размещен на сайте конкурса.

«Своей победой я смогу доказать, что не нужно быть суперизвестной девчонкой из большого города, чтобы стать Мисс Россия. Красота в простоте», — говорится в анкете модели.

Харлановой предстоит побороться за титул «Мисс Россия» с 50 конкурсантками, которым также удалось выйти в финал. По итогам голосования победительница получит заветную корону на торжественной церемонии осенью.

Ранее URA.RU рассказывало, что девятилетняя жительница Сургута победила в конкурсе «Юная мисс Россия». Она стала обладательницей Гран-при конкурса «Beauty Russia 2022».

Выпускница Югорского госуниверситета Алена Харланова вышла в финал конкурса «Мисс Россия»
Выпускница Югорского госуниверситета Алена Харланова вышла в финал конкурса «Мисс Россия»
Фото:

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Выпускница Югорского госуниверситета Алена Харланова стала финалисткой Всероссийского конкурса «Мисс Россия». Список финалисток размещен на сайте конкурса. «Своей победой я смогу доказать, что не нужно быть суперизвестной девчонкой из большого города, чтобы стать Мисс Россия. Красота в простоте», — говорится в анкете модели. Харлановой предстоит побороться за титул «Мисс Россия» с 50 конкурсантками, которым также удалось выйти в финал. По итогам голосования победительница получит заветную корону на торжественной церемонии осенью. Ранее URA.RU рассказывало, что девятилетняя жительница Сургута победила в конкурсе «Юная мисс Россия». Она стала обладательницей Гран-при конкурса «Beauty Russia 2022».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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