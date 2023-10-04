WP: Россия побеждает Украину в войне дронов

04 октября 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

У ВС РФ больше запасов беспилотников, поэтому они выигрывают борьбу, заявил военнослужащий ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ побеждают Украину в битве беспилотников. Об этом сообщил украинский военный. Он добавил, что ВСУ не хватает дронов, поставляемых на фронт. «Это похоже на шахматную партию. Они выигрывают ее», — сказал газете The Washington Post заместитель командира роты 80-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с позывным «Стриж». Он добавил, противостоять дронам сложно, в этом помогают электронные помехи или сети, накинутые на машины и траншеи, однако российские военнослужащие используют те же методы. По словам украинца, у ВС РФ больше запасов, поэтому они выигрывают борьбу. Украинские подразделения по созданию БПЛА производят и используют около 20 дронов в день, но этого количества не хватает, заключил военный. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска за сутки уничтожили 58 беспилотников, передает RT. Американский военный аналитик Шон Белл рассказал, что БПЛА, которые использует Украина против РФ, являются для последней всего лишь раздражителем.

Вооруженные силы РФ побеждают Украину в битве беспилотников. Об этом сообщил украинский военный. Он добавил, что ВСУ не хватает дронов, поставляемых на фронт. «Это похоже на шахматную партию. Они выигрывают ее», — сказал газете The Washington Post заместитель командира роты 80-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с позывным «Стриж». Он добавил, противостоять дронам сложно, в этом помогают электронные помехи или сети, накинутые на машины и траншеи, однако российские военнослужащие используют те же методы. По словам украинца, у ВС РФ больше запасов, поэтому они выигрывают борьбу. Украинские подразделения по созданию БПЛА производят и используют около 20 дронов в день, но этого количества не хватает, заключил военный. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска за сутки уничтожили 58 беспилотников, передает RT. Американский военный аналитик Шон Белл рассказал, что БПЛА, которые использует Украина против РФ, являются для последней всего лишь раздражителем.