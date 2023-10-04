Минздрав ужесточил контроль за препаратами для медикаментозного аборта

Средства для аборта входят в список предметно-количественного учета в больницах
В Министерстве здравоохранения приняли решение ужесточить требования к обороту средств для медикаментозного аборта. Теперь они входят в список предметно-количественного учета. Об этом сообщает РИА Новости.
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