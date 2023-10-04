Минздрав ужесточил контроль за препаратами для медикаментозного аборта

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Алексей Текслер в ГБУЗ «Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь ветеранов войн». Челябинск, медсестра, лекарства, больница
Средства для аборта входят в список предметно-количественного учета в больницах Фото:

В Министерстве здравоохранения приняли решение ужесточить требования к обороту средств для медикаментозного аборта. Теперь они входят в список предметно-количественного учета. Об этом сообщает РИА Новости.

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В Министерстве здравоохранения приняли решение ужесточить требования к обороту средств для медикаментозного аборта. Теперь они входят в список предметно-количественного учета. Об этом сообщает РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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