Картаполов раскрыл, когда заработает Единый реестр призывников

Картаполов: Единый реестр призывников начнет работу в 2025 году
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Андрей Картаполов отметил, что призывные компании до первой половины 2025 года пройдут без работы Единого реестра призывников Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

Единый реестр призывников заработает в первой половине 2025 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов.

«Единый реестр призывников может заработать в первой половине 2025 года. Поэтому как минимум три следующие призывные кампании — идущая осенняя-2023, весенняя и осенняя 2024 года — пройдут по старым правилам», — заявил Андрей Картаполов «Парламентской газете». По его словам, запрет для уклонистов на выезд за границу, регистрацию автомобилей, сдачу на водительские права заработает в 2025 году. Электронные повестки на данный момент действуют в тестовом режиме, сообщал URA.RU председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин.

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Единый реестр призывников заработает в первой половине 2025 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов. «Единый реестр призывников может заработать в первой половине 2025 года. Поэтому как минимум три следующие призывные кампании — идущая осенняя-2023, весенняя и осенняя 2024 года — пройдут по старым правилам», — заявил Андрей Картаполов «Парламентской газете». По его словам, запрет для уклонистов на выезд за границу, регистрацию автомобилей, сдачу на водительские права заработает в 2025 году. Электронные повестки на данный момент действуют в тестовом режиме, сообщал URA.RU председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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