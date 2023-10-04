Картаполов раскрыл, когда заработает Единый реестр призывников

Единый реестр призывников заработает в первой половине 2025 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов.
«Единый реестр призывников может заработать в первой половине 2025 года. Поэтому как минимум три следующие призывные кампании — идущая осенняя-2023, весенняя и осенняя 2024 года — пройдут по старым правилам», — заявил Андрей Картаполов «Парламентской газете». По его словам, запрет для уклонистов на выезд за границу, регистрацию автомобилей, сдачу на водительские права заработает в 2025 году. Электронные повестки на данный момент действуют в тестовом режиме, сообщал URA.RU председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин.
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