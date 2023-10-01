За неявку в военкомат призывникам грозит крупный штраф и уголовное дело

Адвокат Тригнин: запрет на выезд призывников пока не действует

01 октября 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Повестки могут приходить заказными письмами, сказал Владимир Тригнин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 В России 1 октября стартовала осенняя призывная кампания, которая продлиться до 31 декабря. О том, какие наказания грозят уклонистам, будут ли приходить электронные повестки и будут ли призывать мужчин старше 27 лет URA.RU рассказал председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин. — Владимир Геннадьевич, во время осеннего призыва уже начали говорить о том, что повестки будут электронными и получить их можно будет на «Госуслугах». Коснется ли это текущей призывной кампании? Новость по теме Минобороны РФ опубликовало проект об электронных повестках — Пока с электронными повестками все тихо. Направлять их будут только в тестовом режиме. Это очевидно связано с тем, что реестр воинского учета в данный момент не работает. Основная форма получения поездок на данный момент — бумажные. Тем не менее «Госуслуги» не надо отключать. Если пришла повестка, закон-то действует, поэтому гражданин все равно обязан явиться. Стоит обратить внимание, что также направляются заказные. — Если реестр пока не работает, означает ли это, что запрет на выезд из страны, управление транспортным средством, сделки с недвижимостью, регистрацию ИП, кредиты и прочие займы тоже пока не вступил в силу? — Да, ограничения, накладываемыми в результате неявки по электронным повесткам, тоже пока не действуют. Здесь же речь идет об ограничении гражданских прав. Поэтому все заработает, а когда его протестируют и приведут в нормальный вид. Иначе бы выезд закрыли всем, включая тех, кто имеет право на отсрочку. — А какие тогда ограничения и наказания действуют для уклонистов действует сейчас? — С 1 октября за неявку по повестке увеличен максимальный размер штрафа в 10 раз. Теперь он может составить 30 тысяч рублей. Конечно, если гражданин был уведомлен надлежащим образом. Теперь это не только под роспись, но и заказное письмо или через работодателя, например. Неоднократная неявка по таким повесткам может повлечь уголовную ответственность. Кроме того, гражданин, не получивший повестку, например, в течение призыва, обязан в двухнедельный срок явиться в военкомат, если нет отсрочки. — А что касается повышения призывного возраста. Мужчины старше 27 лет уже должны идти в военкомат? — Нет. Возраст призывной повышается с 1 января 2024 года. Соответственно, таких граждан уже будут призывать после 1 апреля. Дела тех, кому 27 лет исполняются до 1 января 2024 года, передаются в запас. Новость по теме Депутат Госдумы Соболев: осенних призывников не заставят подписывать контракт — Многократно заявлялось, что срочников не отравляют зоны боевых действий. Ничего же не поменялось? — Пока жалоб таких не было. В первую очередь, для этого есть контрактники. — А могут ли срочника заставить подписать контракт? Что делать, если такое происходит? — Подписание контракта — это личное дело каждого. В последнее время обращения о том, что оказывали давление, я не встречал. Если вдруг такая ситуация возникнет, то есть органы военной прокуратуры, туда можно направить жалобу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России 1 октября стартовала осенняя призывная кампания, которая продлиться до 31 декабря. О том, какие наказания грозят уклонистам, будут ли приходить электронные повестки и будут ли призывать мужчин старше 27 лет URA.RU рассказал председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин. — Владимир Геннадьевич, во время осеннего призыва уже начали говорить о том, что повестки будут электронными и получить их можно будет на «Госуслугах». Коснется ли это текущей призывной кампании? — Пока с электронными повестками все тихо. Направлять их будут только в тестовом режиме. Это очевидно связано с тем, что реестр воинского учета в данный момент не работает. Основная форма получения поездок на данный момент — бумажные. Тем не менее «Госуслуги» не надо отключать. Если пришла повестка, закон-то действует, поэтому гражданин все равно обязан явиться. Стоит обратить внимание, что также направляются заказные. — Если реестр пока не работает, означает ли это, что запрет на выезд из страны, управление транспортным средством, сделки с недвижимостью, регистрацию ИП, кредиты и прочие займы тоже пока не вступил в силу? — Да, ограничения, накладываемыми в результате неявки по электронным повесткам, тоже пока не действуют. Здесь же речь идет об ограничении гражданских прав. Поэтому все заработает, а когда его протестируют и приведут в нормальный вид. Иначе бы выезд закрыли всем, включая тех, кто имеет право на отсрочку. — А какие тогда ограничения и наказания действуют для уклонистов действует сейчас? — А что касается повышения призывного возраста. Мужчины старше 27 лет уже должны идти в военкомат? — Нет. Возраст призывной повышается с 1 января 2024 года. Соответственно, таких граждан уже будут призывать после 1 апреля. Дела тех, кому 27 лет исполняются до 1 января 2024 года, передаются в запас. — Многократно заявлялось, что срочников не отравляют зоны боевых действий. Ничего же не поменялось? — Пока жалоб таких не было. В первую очередь, для этого есть контрактники. — А могут ли срочника заставить подписать контракт? Что делать, если такое происходит? — Подписание контракта — это личное дело каждого. В последнее время обращения о том, что оказывали давление, я не встречал. Если вдруг такая ситуация возникнет, то есть органы военной прокуратуры, туда можно направить жалобу.