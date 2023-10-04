Военный эксперт раскрыл главную проблему ВСУ перед распутицей

Военный аналитик Литовкин: распутица станет проблемой для западных танков

05 октября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Западные танки тяжелее российский на десятки тонн Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При наступлении осенней распутицы западные танки будут вязнуть в грязи, так как они тяжелее российской техники на десятки тонн, что сделает их легкой мишенью для обстрела. Об этом сообщил URA.RU военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Распутица, конечно, повлияет на украинское наступление, потому что у них тяжелая техника. Американские, немецкие, английские танки тяжелее наших почти на 20 тонн. Они будут застревать и превращаться в неподвижную цель для нашей артиллерии, противотанковых управляемых ракет, гранатометов», — сказал Виктор Литовкин. По мнению полковника в отставке, противник пытается найти оправдание провальным действиям в зоне боевых действий. «В прошлом году в такую пору воевали, и ничего. Это попытка оправдать поражение. С другой стороны, попытка найти виноватых в поражении. То президент Украины Владимир Зеленский виноват, то американцы, теперь погода. Поражение всегда сирота, а у победы много родителей», — заключил военный эксперт. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть от шести до восьми недель на наступление до ухудшения погодных условий. Он подчеркнул, что США следует выделить средства Украине до наступления холодов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При наступлении осенней распутицы западные танки будут вязнуть в грязи, так как они тяжелее российской техники на десятки тонн, что сделает их легкой мишенью для обстрела. Об этом сообщил URA.RU военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Распутица, конечно, повлияет на украинское наступление, потому что у них тяжелая техника. Американские, немецкие, английские танки тяжелее наших почти на 20 тонн. Они будут застревать и превращаться в неподвижную цель для нашей артиллерии, противотанковых управляемых ракет, гранатометов», — сказал Виктор Литовкин. По мнению полковника в отставке, противник пытается найти оправдание провальным действиям в зоне боевых действий. «В прошлом году в такую пору воевали, и ничего. Это попытка оправдать поражение. С другой стороны, попытка найти виноватых в поражении. То президент Украины Владимир Зеленский виноват, то американцы, теперь погода. Поражение всегда сирота, а у победы много родителей», — заключил военный эксперт. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть от шести до восьми недель на наступление до ухудшения погодных условий. Он подчеркнул, что США следует выделить средства Украине до наступления холодов.