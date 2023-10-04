Военный эксперт раскрыл главную проблему ВСУ перед распутицей

При наступлении осенней распутицы западные танки будут вязнуть в грязи, так как они тяжелее российской техники на десятки тонн, что сделает их легкой мишенью для обстрела. Об этом сообщил URA.RU военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
«Распутица, конечно, повлияет на украинское наступление, потому что у них тяжелая техника. Американские, немецкие, английские танки тяжелее наших почти на 20 тонн. Они будут застревать и превращаться в неподвижную цель для нашей артиллерии, противотанковых управляемых ракет, гранатометов», — сказал Виктор Литовкин.
По мнению полковника в отставке, противник пытается найти оправдание провальным действиям в зоне боевых действий. «В прошлом году в такую пору воевали, и ничего. Это попытка оправдать поражение. С другой стороны, попытка найти виноватых в поражении. То президент Украины Владимир Зеленский виноват, то американцы, теперь погода. Поражение всегда сирота, а у победы много родителей», — заключил военный эксперт.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть от шести до восьми недель на наступление до ухудшения погодных условий. Он подчеркнул, что США следует выделить средства Украине до наступления холодов.
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