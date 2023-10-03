03 октября 2023

Белый дом ограничил сроки контрнаступления ВСУ

Кирби: у Киева есть еще два месяца на наступление до ухудшения ситуации
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, зима, артиллерия, пушка, всу, stock
До ухудшения наступления ВСУ из-за погоды есть еще два месяца, считает Джон Кирби Фото:
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У Вооруженных сил Украине есть максимум два месяца на наступление до ухудшения погодной условий. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжелым», — заявил Джон Кирби на брифинге, трансляция которого ведется на youtube-канале Белого дома. По его словам, США должны оперативно выделить деньги ВСУ до наступления холодов.

Ранее Джон Кирби отметил, что Вашингтон может дважды в месяц отправлять Киеву военную помощь. Он добавил, что США продолжат помогать Украине, даже несмотря на нехватку денег, о которых говорила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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У Вооруженных сил Украине есть максимум два месяца на наступление до ухудшения погодной условий. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжелым», — заявил Джон Кирби на брифинге, трансляция которого ведется на youtube-канале Белого дома. По его словам, США должны оперативно выделить деньги ВСУ до наступления холодов. Ранее Джон Кирби отметил, что Вашингтон может дважды в месяц отправлять Киеву военную помощь. Он добавил, что США продолжат помогать Украине, даже несмотря на нехватку денег, о которых говорила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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