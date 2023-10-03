Белый дом ограничил сроки контрнаступления ВСУ

У Вооруженных сил Украине есть максимум два месяца на наступление до ухудшения погодной условий. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжелым», — заявил Джон Кирби на брифинге, трансляция которого ведется на youtube-канале Белого дома. По его словам, США должны оперативно выделить деньги ВСУ до наступления холодов.
Ранее Джон Кирби отметил, что Вашингтон может дважды в месяц отправлять Киеву военную помощь. Он добавил, что США продолжат помогать Украине, даже несмотря на нехватку денег, о которых говорила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
У Вооруженных сил Украине есть максимум два месяца на наступление до ухудшения погодной условий. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжелым», — заявил Джон Кирби на брифинге, трансляция которого ведется на youtube-канале Белого дома. По его словам, США должны оперативно выделить деньги ВСУ до наступления холодов. Ранее Джон Кирби отметил, что Вашингтон может дважды в месяц отправлять Киеву военную помощь. Он добавил, что США продолжат помогать Украине, даже несмотря на нехватку денег, о которых говорила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.