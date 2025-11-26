В Челябинске создали предприятие по отлову бездомных собак

Учреждение будет отлавливать, содержать и пристраивать бездомных животных Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске появится собственное муниципальное предприятие, которое возьмёт на себя функции по отлову и содержанию бездомных животных. Об этом сообщил мэр Челябинска Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции с главой города.

«Те случаи нападения, которые были зафиксированы в течение года, показывают, что система работы в городе требует дополнительной перенастройки. Мы понимаем и знаем, где собаки в большей степени обитают. У них есть традиционные места появления. Не дело, когда время реагирования подрядчиков по отлову — от суток до трех», — отметил он.

По словам Лошкина, решение принято после анализа лучших российских практик и оценки ситуации в городе. Градоначальник напомнил, что подрядчик отловил порядка 1100 собак за 2025 год, однако ключевые вопросы — оперативность и превентивность — так и не были решены.

Мэр сообщил, что в октябре уже было зарегистрировано новое муниципальное предприятие. Оно начнёт работу с 1 февраля 2026 года и будет заниматься отловом, содержанием животных в приемниках, чипированием и поиском новых хозяев. Новая система должна значительно повысит эффективность работы, подчеркнул глава города.

«Главное преимущество — мобильность бригад. Мы завершаем закупку автомобилей, все они будут забрендированы. Пока ориентируемся на четыре оперативные бригады, которые будут реагировать по заявкам и работать профилактически», — рассказал Лошкин.