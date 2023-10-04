Жителей домов по Коли Мяготина не устраивает новая ширина тротуаров и проездов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане жители домов по улице Коли Мяготина пытаются повлиять на ремонт междворовой территории, обращаясь в администрацию города и ведомства. Курганцы рассказали URA.RU, что строители расширили тротуары и укладывают бордюры на дорогу и в места для парковки.

«В нашем дворе проводят ремонт, при этом расширяют тротуары до трех метров. А дорогу между домами сузили так, что теперь едва ли проедет автомобиль. Два дня во дворе поребриками все обкладывают. Нам такие широкие тротуары не нужны», — рассказала жительница дома №81 по улице Коли Мяготина.

Женщина отметила, что сейчас ей приходится носить сына-инвалида на руках через весь двор к машине. Раньше она могла подъехать к дому и временно припарковать автомобиль у подъезда, не загораживая проезд.

Недовольные ремонтом жители домов №№ 83,79,56 оставляют обращения в группе администрации Кургана в соцсети «ВКонтакте». «Это Коли Мяготина, 56. Устанавливают бордюры там, где были места для парковки авто и на территории земельного участка дома. Нам, жителям, не нужен тут тротуар! К кому обращаться?» — пишет Марина Маслова в группе мэрии. «Мяготина 81, почему при ремонте междворовых поездов у нас в два раза урезали проезды? Через эти проезды заезжают все жители от Мяготина до Радионова! Это что за проекты такие? Сейчас между домами №82 и №79 сможет ли вообще проехать какая-либо спецтехника при ЧС?» — написала Анастасия Вождаева.

В администрации на комментарии горожан ответили, что направили обращения в профильный департамент, специалисты разберутся в ситуации и подготовят ответ. URA.RU направило запрос в пресс-службу городской администрации, ответ ожидается.

Ранее в мэрии сообщали, что на улице Коли Мяготина начат ремонт дворов и междворовых проездов. Будут приведены в порядок дворовые территории многоквартирных домов №№ 57, 65, 69, 85, 87, 89, 91.

Жители домов по ул. Коли Мяготина недовольны сужением междворовых проездов при ремонте Фото: предоставили жители дома №81 по ул. Коли Мяготина

Фото: предоставили жители дома №81 по ул. Коли Мяготина

Фото: предоставили жители дома №81 по ул. Коли Мяготина