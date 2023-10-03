На трассе Аскарка — Салехард легковушку смяло в ДТП с грузовиком. Видео

04 октября 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

Легковой автомобиль въехал в стоящий грузовик (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU На трассе Аскарка — Салехард легковой автомобиль смяло в аварии с грузовиком. Очевидцы ДТП сообщили в соцсетях, что водитель легковушки жив. «На трассе Аксарка — Салехард произошла авария. Легковой автомобиль влетел в грузовик, который стоял на дороге без включенных габаритных огней», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Мы из Приуралья». На видео, опубликованном в посте, видно, что машина получила очень серьезные повреждения. Водитель легкового автомобиля жив. Он доставлен в больницу Салехарда. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УГИБДД по ЯНАО. Ответ на него ожидается.

На трассе Аскарка — Салехард легковой автомобиль смяло в аварии с грузовиком. Очевидцы ДТП сообщили в соцсетях, что водитель легковушки жив. «На трассе Аксарка — Салехард произошла авария. Легковой автомобиль влетел в грузовик, который стоял на дороге без включенных габаритных огней», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Мы из Приуралья». На видео, опубликованном в посте, видно, что машина получила очень серьезные повреждения. Водитель легкового автомобиля жив. Он доставлен в больницу Салехарда. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УГИБДД по ЯНАО. Ответ на него ожидается.