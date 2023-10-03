03 октября 2023

На трассе Аскарка — Салехард легковушку смяло в ДТП с грузовиком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на Коммунальном мосту. Пермь, чп, дтп, гибдд, дпс, сгоревший автомобиль
Легковой автомобиль въехал в стоящий грузовик (фото из архива) Фото:

На трассе Аскарка — Салехард легковой автомобиль смяло в аварии с грузовиком. Очевидцы ДТП сообщили в соцсетях, что водитель легковушки жив.

«На трассе Аксарка — Салехард произошла авария. Легковой автомобиль влетел в грузовик, который стоял на дороге без включенных габаритных огней», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Мы из Приуралья». На видео, опубликованном в посте, видно, что машина получила очень серьезные повреждения.

Водитель легкового автомобиля жив. Он доставлен в больницу Салехарда.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УГИБДД по ЯНАО. Ответ на него ожидается.

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На трассе Аскарка — Салехард легковой автомобиль смяло в аварии с грузовиком. Очевидцы ДТП сообщили в соцсетях, что водитель легковушки жив. «На трассе Аксарка — Салехард произошла авария. Легковой автомобиль влетел в грузовик, который стоял на дороге без включенных габаритных огней», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Мы из Приуралья». На видео, опубликованном в посте, видно, что машина получила очень серьезные повреждения. Водитель легкового автомобиля жив. Он доставлен в больницу Салехарда. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УГИБДД по ЯНАО. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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