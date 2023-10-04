Путин меняет отношения государства, общества и учителей

05 октября 2023 в 00:23 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин меняет отношения государства, общества и учителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встречей с победителями конкурса «Учитель года России — 2023» и финалистами шоу «Классная тема!», а также повышенным вниманием к работе педагогов президент РФ Владимир Путин возвращает престиж этой важной профессии. Не менее важно для него и вернуть уважение представителей этой профессии к государству. Так эксперты объясняют общение Путина с педагогами, которое состоялось 4 октября. «Это красивый и, надеюсь, промежуточный результат вашей работы. Промежуточный — потому что за этим достижением, я уверен, вас ожидают и следующие, потому что ваши идеи, наработки получили заслуженное признание со стороны коллег, всего педагогического сообщества. Ну, а если они получили такое признание, то они заслуживают того, чтобы их продвигать и внедрять в самом широком смысле этого слова», — обратился президент к победителям конкурса «Учитель года — 2023». В этом году в конкурсе участвовали и учителя из новых регионов страны. По словам президента, «поддержка систем образования там чрезвычайно важна». «Нужно помочь коллегам наверстать упущенное, сделать все для того, чтобы и школьники, и учителя чувствовали себя частью огромного общего, единого образовательного пространства большой страны», — сказал президент и признался, что рассчитывает на опыт лучших учителей страны, которые могли бы помочь педагогам из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей адаптироваться к российской системе образования. Эксперты считают, что такими встречами с учителями и личным вниманием к ним Путин меняет отношения между государством, обществом и учителями. Он усиливает интерес к этой профессии и повышает ее престиж, растраченный в 1990-е годы. Член Общественной палаты России Александр Асафов считает, что Путин осознает растущую роль школы, учителей, советников по воспитанию в современной жизни. «Президент встречается с лучшими учителям, с теми, кто полностью отдает себя воспитанию подрастающего поколения. Ведь школа сегодня — это не только обучение, но и воспитание. Благодаря такому вниманию президента повышается престиж учительской профессии. И подтверждением этому является увеличение числа людей, желающих работать с детьми», — сказал Асафов. Статья по теме Путин объявил об изменении системы школьного образования в России Гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский согласен, что Путин старается вернуть, с одной стороны, престиж профессии учителя после того, как в 1990-е годы государство их «бросило на выживание», с другой — их уважение к власти. «То же самое было с военными и медиками, учеными, которые в 1990-е также были брошены на произвол судьбы и которые были разочарованы в государстве. С приходом Путина ситуация начала меняться. Но и сегодня он продолжает делать так, чтобы восстановить их доверие и уважение к государству», — считает Еловский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Встречей с победителями конкурса «Учитель года России — 2023» и финалистами шоу «Классная тема!», а также повышенным вниманием к работе педагогов президент РФ Владимир Путин возвращает престиж этой важной профессии. Не менее важно для него и вернуть уважение представителей этой профессии к государству. Так эксперты объясняют общение Путина с педагогами, которое состоялось 4 октября. «Это красивый и, надеюсь, промежуточный результат вашей работы. Промежуточный — потому что за этим достижением, я уверен, вас ожидают и следующие, потому что ваши идеи, наработки получили заслуженное признание со стороны коллег, всего педагогического сообщества. Ну, а если они получили такое признание, то они заслуживают того, чтобы их продвигать и внедрять в самом широком смысле этого слова», — обратился президент к победителям конкурса «Учитель года — 2023». В этом году в конкурсе участвовали и учителя из новых регионов страны. По словам президента, «поддержка систем образования там чрезвычайно важна». «Нужно помочь коллегам наверстать упущенное, сделать все для того, чтобы и школьники, и учителя чувствовали себя частью огромного общего, единого образовательного пространства большой страны», — сказал президент и признался, что рассчитывает на опыт лучших учителей страны, которые могли бы помочь педагогам из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей адаптироваться к российской системе образования. Эксперты считают, что такими встречами с учителями и личным вниманием к ним Путин меняет отношения между государством, обществом и учителями. Он усиливает интерес к этой профессии и повышает ее престиж, растраченный в 1990-е годы. Член Общественной палаты России Александр Асафов считает, что Путин осознает растущую роль школы, учителей, советников по воспитанию в современной жизни. «Президент встречается с лучшими учителям, с теми, кто полностью отдает себя воспитанию подрастающего поколения. Ведь школа сегодня — это не только обучение, но и воспитание. Благодаря такому вниманию президента повышается престиж учительской профессии. И подтверждением этому является увеличение числа людей, желающих работать с детьми», — сказал Асафов. Гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский согласен, что Путин старается вернуть, с одной стороны, престиж профессии учителя после того, как в 1990-е годы государство их «бросило на выживание», с другой — их уважение к власти. «То же самое было с военными и медиками, учеными, которые в 1990-е также были брошены на произвол судьбы и которые были разочарованы в государстве. С приходом Путина ситуация начала меняться. Но и сегодня он продолжает делать так, чтобы восстановить их доверие и уважение к государству», — считает Еловский.