Путин объявил об изменении системы школьного образования в России

Новшества коснутся не только детей, но и учителей

04 октября 2023 в 22:58 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин объявил об изменении системы школьного образования в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российскую систему школьного образования ждут изменения. Они коснутся не только обучения детей, но и подготовки учителей. Основой нововведений станет опыт образовательного центра «Сириус», в котором побывал президент РФ Владимир Путин 4 октября. Как объяснили URA.RU эксперты, это связано с тем, что именно в «Сириусе» сегодня реализуются самые передовые методики обучения детей, причем по тем направлениям, которые должны подтолкнуть развитие страны. В центр «Сириус» президент Путин приехал накануне Дня учителя. С профессиональным праздником он поздравил педагогов, которые вместе с детьми участвовали во встрече с главой государства, а на заседании попечительского совета фонда «Талант и Успех», под эгидой которого и работает «Сириус», он обратился уже ко всем учителям страны. Путин поблагодарил их «за верность профессии, своим ученикам, своему благородному призванию». За 8 лет существования «Сириус» превратился в ведущий образовательный кластер России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Путин отметил, что за 8 лет существования «Сириуса» на этой площадке «удалось создать гармоничную среду». Здесь дети и молодежь могут пройти по всем ступеням обучения: президентский лицей, колледж и университет. «Убежден, именно такую единую, целостную, творческую среду для развития детей нужно поэтапно создавать в школах по всей стране», — заявил Путин. По словам президента, «Сириус» стал одной из важных «составляющих национальной системы образования». «Он все больше и больше занимает эту нишу, и поэтому очень рассчитываю на то, что его роль в создании новых, нестандартных, а главное — суверенных подходов к развитию наших школ, колледжей, вузов будет только возрастать», — подчеркнул глава государства. Своим опытом педагоги «Сириуса» готовы делиться не только с российскими школами и университетами, но и с зарубежными Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Сириус» может и должен использовать свой опыт и компетенции «для возрождения всех уровней образования» в регионах страны. «Конечно, это политическая задача, но, откровенно говоря, это прежде всего гуманитарная задача, помощь людям: детям в первую очередь и потом всем, кто работает с детьми», — отметил Путин. Он также отметил, что фонд «Талант и успех» должен стать «национальным методическим центром по вопросам развития, поддержки и сопровождения талантов». «Необходимо существенно расширить вашу работу на региональном уровне, в буквальном смысле дойти до каждого учителя, помочь ему освоить передовые практики и лучшие методики», — сказал президент и предложил делиться опытом «Сириуса» как с регионами России, так и с дружественными государствами, которые заинтересованы в этом. А такие желающие, по словам Путина, есть во многих странах мира. Елена Шмелева с нуля создавала образовательный центр «Сириус» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первой ступенью обучения в «Сириусе» является президентский лицей. Он уже стал элитным учебным заведением. И, как сказал URA.RU директор лицея Павел Терехов, «это накладывает определенные обязательства по подготовке педагогов и обучению детей». «Ребята, которые поступают на определенный профиль, проходят строгий отбор. Но таких у нас только 20 процентов. В образовательные классы отбора нет совсем, но их ученики на примере ребят, прошедших его, видят, к чему нужно стремиться», — отметил Терехов. Стремиться действительно есть к чему, тем более что система обучения в «Сириусе» уникальная, объяснили URA.RU эксперты. Поэтому, как отметил исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов, понятно, почему президент Путин намерен расширить этот опыт на другие регионы страны и даже за ее пределы. По мнению эксперта, опыт «Сириуса» не должен замыкаться на одном центре, ведь талантливые дети есть во всех субъектах, и их таланты нужно развивать. «Это действительно качественное образование. Президент понимает, что качество важно для всей системы образования, поэтому „Сириус“ должен стать еще и методическим центром, чтобы учителя могли проходить переподготовку, учиться новейшим методикам», — считает Кузнецов. По мнению директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, введение изменений в общую систему образования, благодаря использованию опыта «Сириуса», актуально, поскольку это связано с социальными лифтами и с качеством образования. «Программы, которые созданы в „Сириусе“, позволяют вести отбор, построенный по компетенциям. А образовательная система ориентирована на ребенка. Это дает двойной эффект», — убежден эксперт. Новость по теме Путин подсказал родителям, куда отправить детей учиться В конечном счете, это будет способствовать развитию страны в целом. Ведь распространение методик обучения и воспитания «Сириуса» на всю страну входит в общий контекст работы государства с молодежью, объяснил URA.RU ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Как флагманский центр „Сириус“ будет выступать смыслообразующим центром, который задает определенные тренды в образовании и в воспитании молодежи», — отметил Карягин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российскую систему школьного образования ждут изменения. Они коснутся не только обучения детей, но и подготовки учителей. Основой нововведений станет опыт образовательного центра «Сириус», в котором побывал президент РФ Владимир Путин 4 октября. Как объяснили URA.RU эксперты, это связано с тем, что именно в «Сириусе» сегодня реализуются самые передовые методики обучения детей, причем по тем направлениям, которые должны подтолкнуть развитие страны. В центр «Сириус» президент Путин приехал накануне Дня учителя. С профессиональным праздником он поздравил педагогов, которые вместе с детьми участвовали во встрече с главой государства, а на заседании попечительского совета фонда «Талант и Успех», под эгидой которого и работает «Сириус», он обратился уже ко всем учителям страны. Путин поблагодарил их «за верность профессии, своим ученикам, своему благородному призванию». Путин отметил, что за 8 лет существования «Сириуса» на этой площадке «удалось создать гармоничную среду». Здесь дети и молодежь могут пройти по всем ступеням обучения: президентский лицей, колледж и университет. «Убежден, именно такую единую, целостную, творческую среду для развития детей нужно поэтапно создавать в школах по всей стране», — заявил Путин. По словам президента, «Сириус» стал одной из важных «составляющих национальной системы образования». «Он все больше и больше занимает эту нишу, и поэтому очень рассчитываю на то, что его роль в создании новых, нестандартных, а главное — суверенных подходов к развитию наших школ, колледжей, вузов будет только возрастать», — подчеркнул глава государства. «Сириус» может и должен использовать свой опыт и компетенции «для возрождения всех уровней образования» в регионах страны. «Конечно, это политическая задача, но, откровенно говоря, это прежде всего гуманитарная задача, помощь людям: детям в первую очередь и потом всем, кто работает с детьми», — отметил Путин. Он также отметил, что фонд «Талант и успех» должен стать «национальным методическим центром по вопросам развития, поддержки и сопровождения талантов». «Необходимо существенно расширить вашу работу на региональном уровне, в буквальном смысле дойти до каждого учителя, помочь ему освоить передовые практики и лучшие методики», — сказал президент и предложил делиться опытом «Сириуса» как с регионами России, так и с дружественными государствами, которые заинтересованы в этом. А такие желающие, по словам Путина, есть во многих странах мира. Первой ступенью обучения в «Сириусе» является президентский лицей. Он уже стал элитным учебным заведением. И, как сказал URA.RU директор лицея Павел Терехов, «это накладывает определенные обязательства по подготовке педагогов и обучению детей». «Ребята, которые поступают на определенный профиль, проходят строгий отбор. Но таких у нас только 20 процентов. В образовательные классы отбора нет совсем, но их ученики на примере ребят, прошедших его, видят, к чему нужно стремиться», — отметил Терехов. Стремиться действительно есть к чему, тем более что система обучения в «Сириусе» уникальная, объяснили URA.RU эксперты. Поэтому, как отметил исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов, понятно, почему президент Путин намерен расширить этот опыт на другие регионы страны и даже за ее пределы. По мнению эксперта, опыт «Сириуса» не должен замыкаться на одном центре, ведь талантливые дети есть во всех субъектах, и их таланты нужно развивать. По мнению директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, введение изменений в общую систему образования, благодаря использованию опыта «Сириуса», актуально, поскольку это связано с социальными лифтами и с качеством образования. В конечном счете, это будет способствовать развитию страны в целом. Ведь распространение методик обучения и воспитания «Сириуса» на всю страну входит в общий контекст работы государства с молодежью, объяснил URA.RU ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Как флагманский центр „Сириус“ будет выступать смыслообразующим центром, который задает определенные тренды в образовании и в воспитании молодежи», — отметил Карягин.