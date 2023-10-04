ФСБ и Росгвардия опробуют прячущую от удара ракет гранату

05 октября 2023 в 06:21 Размер текста - 17 +

Силовики испытают дымовую гранату, которая может спрятать бойцов от управляемых ракет противника Фото: Сергей Русанов © URA.RU Федеральная служба безопасности России совместно с Росгвардией проведут испытание гранаты, которая с помощью дымовой завесы маскирует личный состав от управляемых ракет противника. Об этом сообщил источник. «Росгвардия и ФСБ заинтересовались поставляемой в российскую армию унифицированной ручной дымовой гранатой РДГ-У. Указанные структуры планируют провести ее опытную эксплуатацию в своих подразделениях. Граната обеспечивает маскировку личного состава и техники от управляемых ракет и высокоточного оружия», — передает РИА Новости, ссылаясь на информацию источника. По данным издания, принцип действия гранаты РДГ-У основывается на дымообразующем составе, который создает в воздухе быструю и плотную завесу. Специальный элемент гранаты может подпитывать ее длительное время. Она сохраняет свою эффективность при температурах от минус 50 до плюс 55 градусов. РДГ-У разработали и испытали специалисты госкорпорации «Ростех» в феврале 2023 года. Ранее госкорпорация «Ростех» завершила испытания специальных гранат РДГ-У, которые способны укрывать людей и технику от высокоточных ракет. После оформления соответствующих документов можно будет начать опытную эксплуатацию гранат в войсках и их серийное производство, — передает RT.

Федеральная служба безопасности России совместно с Росгвардией проведут испытание гранаты, которая с помощью дымовой завесы маскирует личный состав от управляемых ракет противника. Об этом сообщил источник. «Росгвардия и ФСБ заинтересовались поставляемой в российскую армию унифицированной ручной дымовой гранатой РДГ-У. Указанные структуры планируют провести ее опытную эксплуатацию в своих подразделениях. Граната обеспечивает маскировку личного состава и техники от управляемых ракет и высокоточного оружия», — передает РИА Новости, ссылаясь на информацию источника. По данным издания, принцип действия гранаты РДГ-У основывается на дымообразующем составе, который создает в воздухе быструю и плотную завесу. Специальный элемент гранаты может подпитывать ее длительное время. Она сохраняет свою эффективность при температурах от минус 50 до плюс 55 градусов. РДГ-У разработали и испытали специалисты госкорпорации «Ростех» в феврале 2023 года. Ранее госкорпорация «Ростех» завершила испытания специальных гранат РДГ-У, которые способны укрывать людей и технику от высокоточных ракет. После оформления соответствующих документов можно будет начать опытную эксплуатацию гранат в войсках и их серийное производство, — передает RT.