04 октября 2023

ФСБ и Росгвардия опробуют прячущую от удара ракет гранату

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, граната в руке, сво, армия россии, штурмовики
Силовики испытают дымовую гранату, которая может спрятать бойцов от управляемых ракет противника Фото:

Федеральная служба безопасности России совместно с Росгвардией проведут испытание гранаты, которая с помощью дымовой завесы маскирует личный состав от управляемых ракет противника. Об этом сообщил источник.

«Росгвардия и ФСБ заинтересовались поставляемой в российскую армию унифицированной ручной дымовой гранатой РДГ-У. Указанные структуры планируют провести ее опытную эксплуатацию в своих подразделениях. Граната обеспечивает маскировку личного состава и техники от управляемых ракет и высокоточного оружия», — передает РИА Новости, ссылаясь на информацию источника.

По данным издания, принцип действия гранаты РДГ-У основывается на дымообразующем составе, который создает в воздухе быструю и плотную завесу. Специальный элемент гранаты может подпитывать ее длительное время. Она сохраняет свою эффективность при температурах от минус 50 до плюс 55 градусов. РДГ-У разработали и испытали специалисты госкорпорации «Ростех» в феврале 2023 года.

Ранее госкорпорация «Ростех» завершила испытания специальных гранат РДГ-У, которые способны укрывать людей и технику от высокоточных ракет. После оформления соответствующих документов можно будет начать опытную эксплуатацию гранат в войсках и их серийное производство, — передает RT.

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Федеральная служба безопасности России совместно с Росгвардией проведут испытание гранаты, которая с помощью дымовой завесы маскирует личный состав от управляемых ракет противника. Об этом сообщил источник. «Росгвардия и ФСБ заинтересовались поставляемой в российскую армию унифицированной ручной дымовой гранатой РДГ-У. Указанные структуры планируют провести ее опытную эксплуатацию в своих подразделениях. Граната обеспечивает маскировку личного состава и техники от управляемых ракет и высокоточного оружия», — передает РИА Новости, ссылаясь на информацию источника. По данным издания, принцип действия гранаты РДГ-У основывается на дымообразующем составе, который создает в воздухе быструю и плотную завесу. Специальный элемент гранаты может подпитывать ее длительное время. Она сохраняет свою эффективность при температурах от минус 50 до плюс 55 градусов. РДГ-У разработали и испытали специалисты госкорпорации «Ростех» в феврале 2023 года. Ранее госкорпорация «Ростех» завершила испытания специальных гранат РДГ-У, которые способны укрывать людей и технику от высокоточных ракет. После оформления соответствующих документов можно будет начать опытную эксплуатацию гранат в войсках и их серийное производство, — передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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