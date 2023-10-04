В Карталах начался крупный пожар в торговом центре. Видео

05 октября 2023 в 08:25 Размер текста - 17 +

Возгорание могло произойти из-за короткого замыкания Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Карталах (Челябинская область) 5 октября с утра горит торговый центр «Визави». В настоящий момент пожарные тушат огонь. «В Карталах горит торговый центр «Визави»», — сообщает группа АНО «Редакция «Карталинская новь» во «ВКонтакте». Судя по кадрам, дым распространился практически на всю территорию одноэтажного комплекса. Ликвидация пожара в ТК «Визави» продолжается. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания, сообщают местные СМИ. О погибших и пострадавших информации пока нет. URA.RU направило запрос в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Обновлено в 08:35 по уральскому времени: «Возгорание в одноэтажном торговом комплексе „Визави“ тушат 4 единицы техники. Без пострадавших. На месте специалисты дознания устанавливают причину пожара», — сообщили URA.RU в пресс-центре ГУ МЧС по области.

В Карталах (Челябинская область) 5 октября с утра горит торговый центр «Визави». В настоящий момент пожарные тушат огонь. «В Карталах горит торговый центр «Визави»», — сообщает группа АНО «Редакция «Карталинская новь» во «ВКонтакте». Судя по кадрам, дым распространился практически на всю территорию одноэтажного комплекса. Ликвидация пожара в ТК «Визави» продолжается. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания, сообщают местные СМИ. О погибших и пострадавших информации пока нет. URA.RU направило запрос в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Обновлено в 08:35 по уральскому времени: «Возгорание в одноэтажном торговом комплексе „Визави“ тушат 4 единицы техники. Без пострадавших. На месте специалисты дознания устанавливают причину пожара», — сообщили URA.RU в пресс-центре ГУ МЧС по области.