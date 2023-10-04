04 октября 2023

В Карталах начался крупный пожар в торговом центре. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Финальный этап смотра конкурса МЧС России на звания "Лучший начальник караула" и "Лучший пожарный". Пермь, мчс, пожар, боёвка, го и чс, пожарный
Возгорание могло произойти из-за короткого замыкания Фото:

В Карталах (Челябинская область) 5 октября с утра горит торговый центр «Визави». В настоящий момент пожарные тушат огонь.

«В Карталах горит торговый центр «Визави»», — сообщает группа АНО «Редакция «Карталинская новь» во «ВКонтакте».

Судя по кадрам, дым распространился практически на всю территорию одноэтажного комплекса. Ликвидация пожара в ТК «Визави» продолжается. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания, сообщают местные СМИ.

О погибших и пострадавших информации пока нет. URA.RU направило запрос в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Обновлено в 08:35 по уральскому времени:

«Возгорание в одноэтажном торговом комплексе „Визави“ тушат 4 единицы техники. Без пострадавших. На месте специалисты дознания устанавливают причину пожара», — сообщили URA.RU в пресс-центре ГУ МЧС по области.

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В Карталах (Челябинская область) 5 октября с утра горит торговый центр «Визави». В настоящий момент пожарные тушат огонь. «В Карталах горит торговый центр «Визави»», — сообщает группа АНО «Редакция «Карталинская новь» во «ВКонтакте». Судя по кадрам, дым распространился практически на всю территорию одноэтажного комплекса. Ликвидация пожара в ТК «Визави» продолжается. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания, сообщают местные СМИ. О погибших и пострадавших информации пока нет. URA.RU направило запрос в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Обновлено в 08:35 по уральскому времени: «Возгорание в одноэтажном торговом комплексе „Визави“ тушат 4 единицы техники. Без пострадавших. На месте специалисты дознания устанавливают причину пожара», — сообщили URA.RU в пресс-центре ГУ МЧС по области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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