В Карталах (Челябинская область) 5 октября с утра горит торговый центр «Визави». В настоящий момент пожарные тушат огонь.
«В Карталах горит торговый центр «Визави»», — сообщает группа АНО «Редакция «Карталинская новь» во «ВКонтакте».
Судя по кадрам, дым распространился практически на всю территорию одноэтажного комплекса. Ликвидация пожара в ТК «Визави» продолжается. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания, сообщают местные СМИ.
О погибших и пострадавших информации пока нет. URA.RU направило запрос в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 08:35 по уральскому времени:
«Возгорание в одноэтажном торговом комплексе „Визави“ тушат 4 единицы техники. Без пострадавших. На месте специалисты дознания устанавливают причину пожара», — сообщили URA.RU в пресс-центре ГУ МЧС по области.
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