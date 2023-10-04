Hh: средняя зарплата челябинских учителей за год не изменилась

05 октября 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

За год педагоги зарабатывать больше не стали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Средняя зарплата учителей Челябинской области не изменилась и осталась в среднем на уровне 32,4 тысячи рублей. Однако, как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, разброс зарплаты в предложениях работы колеблется в диапазоне от 32 до 100 тысяч рублей. «Средняя предлагаемая зарплата педагогов за год не изменилась. Она составила 32,4 тысячи рублей. Из актуальных в настоящий момент вакансий наиболее оплачиваемой является позиция преподавателя английского языка. Работать предстоит удаленно с доходом до 100 тысяч рублей», — отметили в HeadHunter. Как выяснили аналитики платформы, в регионе открыто свыше 200 вакансий для учителей, среди которых 12% предлагают доход от 55 тысяч. Чаще всего такая зарплата действует в частных образовательных учреждениях. За январь — сентябрь 2023 году работодатели открыли на 6% больше вакансий, чем за тот же период годом ранее. При этом 13% педагогов трудятся в онлайн-формате. В то же время таких предложений стало меньше на 57%. Зарплата «удаленщиков» в среднем выше и составляет 52,5 тысячи рублей. В десятке самых высокооплачиваемых специалистов есть преподаватели по разным предметам. В данное время на работу с высоким уровнем оплаты готовы принять педагога по разработке и сборке беспилотников, репетитора по математике и старшего педагога. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Средняя зарплата учителей Челябинской области не изменилась и осталась в среднем на уровне 32,4 тысячи рублей. Однако, как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, разброс зарплаты в предложениях работы колеблется в диапазоне от 32 до 100 тысяч рублей. «Средняя предлагаемая зарплата педагогов за год не изменилась. Она составила 32,4 тысячи рублей. Из актуальных в настоящий момент вакансий наиболее оплачиваемой является позиция преподавателя английского языка. Работать предстоит удаленно с доходом до 100 тысяч рублей», — отметили в HeadHunter. Как выяснили аналитики платформы, в регионе открыто свыше 200 вакансий для учителей, среди которых 12% предлагают доход от 55 тысяч. Чаще всего такая зарплата действует в частных образовательных учреждениях. За январь — сентябрь 2023 году работодатели открыли на 6% больше вакансий, чем за тот же период годом ранее. При этом 13% педагогов трудятся в онлайн-формате. В то же время таких предложений стало меньше на 57%. Зарплата «удаленщиков» в среднем выше и составляет 52,5 тысячи рублей. В десятке самых высокооплачиваемых специалистов есть преподаватели по разным предметам. В данное время на работу с высоким уровнем оплаты готовы принять педагога по разработке и сборке беспилотников, репетитора по математике и старшего педагога.