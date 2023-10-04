Пермские приставы отобрали ребенка у матери-алкоголички

Женщина вела асоциальный образ жизни
Судебные приставы забрали ребенка у пермячки, которая вела асоциальный образ жизни. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Судебные приставы забрали у матери трехлетнюю дочь. Причиной тому стало пристрастие женщины к алкоголю и бродяжнический образ жизни», — рассказали в пресс-службе регионального УФССП.
Во внимание органов опеки женщина попала после того, как родила второго ребенка и оставила его в роддоме. Женщину поставили на учет, но она не стала устраиваться на работу и искать себе жилье, пермячка жила у своих знакомых, которые также как и она вели асоциальный образ жизни.
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