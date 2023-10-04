04 октября 2023

Пермские приставы отобрали ребенка у матери-алкоголички

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алкоголь. Курган, алкоголизм, виски, алкоголь, бутылки, стеклотара, рюмка, вино, стопка, суррогатный алкоголь
Женщина вела асоциальный образ жизни Фото:

Судебные приставы забрали ребенка у пермячки, которая вела асоциальный образ жизни. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Судебные приставы забрали у матери трехлетнюю дочь. Причиной тому стало пристрастие женщины к алкоголю и бродяжнический образ жизни», — рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Во внимание органов опеки женщина попала после того, как родила второго ребенка и оставила его в роддоме. Женщину поставили на учет, но она не стала устраиваться на работу и искать себе жилье, пермячка жила у своих знакомых, которые также как и она вели асоциальный образ жизни.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судебные приставы забрали ребенка у пермячки, которая вела асоциальный образ жизни. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Судебные приставы забрали у матери трехлетнюю дочь. Причиной тому стало пристрастие женщины к алкоголю и бродяжнический образ жизни», — рассказали в пресс-службе регионального УФССП. Во внимание органов опеки женщина попала после того, как родила второго ребенка и оставила его в роддоме. Женщину поставили на учет, но она не стала устраиваться на работу и искать себе жилье, пермячка жила у своих знакомых, которые также как и она вели асоциальный образ жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...