Пермские приставы отобрали ребенка у матери-алкоголички

05 октября 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Женщина вела асоциальный образ жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Судебные приставы забрали ребенка у пермячки, которая вела асоциальный образ жизни. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Судебные приставы забрали у матери трехлетнюю дочь. Причиной тому стало пристрастие женщины к алкоголю и бродяжнический образ жизни», — рассказали в пресс-службе регионального УФССП. Во внимание органов опеки женщина попала после того, как родила второго ребенка и оставила его в роддоме. Женщину поставили на учет, но она не стала устраиваться на работу и искать себе жилье, пермячка жила у своих знакомых, которые также как и она вели асоциальный образ жизни.

Судебные приставы забрали ребенка у пермячки, которая вела асоциальный образ жизни. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Судебные приставы забрали у матери трехлетнюю дочь. Причиной тому стало пристрастие женщины к алкоголю и бродяжнический образ жизни», — рассказали в пресс-службе регионального УФССП. Во внимание органов опеки женщина попала после того, как родила второго ребенка и оставила его в роддоме. Женщину поставили на учет, но она не стала устраиваться на работу и искать себе жилье, пермячка жила у своих знакомых, которые также как и она вели асоциальный образ жизни.