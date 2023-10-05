Шойгу назвал число поступивших в ряды ВС РФ добровольцев в преддверье призыва

Шойгу: 38 тысяч добровольцев поступило в ряды ВС РФ за сентябрь

05 октября 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу сообщил, что добровольцы заключают контракты второй и третий раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU За сентябрь ряды вооруженных сил Российской Федерации пополнились на 38 тысяч добровольцев. Некоторые из них возвращаются уже второй и третий раз. Об этом сообщили министр обороны РФ Сергей Шойгу. «38 тысяч добровольцев набраны в ряды ВС РФ, некоторые из них после полугодового контракта возвращаются во второй и даже в третий раз», — говорится в сообщении . Информация опубликована в telegram-канале ведомства. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что сейчас идет плановая работа по всем направлениям. Он уточнил, что посмотрел на работу по подготовке резервных полков на полигонах Южного военного округа, где готовят как контрактников, так и добровольцев. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что за полгода контракты заключили 270 тысяч человек. По его словам, каждый день приходит по полторы тысячи добровольцев. Осенний призыв стартовал 1 октября. По закону, срочник может подписать контракт с Минобороны через месяц службы. Но принудить его это сделать никто не может.

За сентябрь ряды вооруженных сил Российской Федерации пополнились на 38 тысяч добровольцев. Некоторые из них возвращаются уже второй и третий раз. Об этом сообщили министр обороны РФ Сергей Шойгу. «38 тысяч добровольцев набраны в ряды ВС РФ, некоторые из них после полугодового контракта возвращаются во второй и даже в третий раз», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что сейчас идет плановая работа по всем направлениям. Он уточнил, что посмотрел на работу по подготовке резервных полков на полигонах Южного военного округа, где готовят как контрактников, так и добровольцев. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что за полгода контракты заключили 270 тысяч человек. По его словам, каждый день приходит по полторы тысячи добровольцев. Осенний призыв стартовал 1 октября. По закону, срочник может подписать контракт с Минобороны через месяц службы. Но принудить его это сделать никто не может.