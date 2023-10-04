В Перми проявится «прачечная» для души и тела

05 октября 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

В «Прачечной» будут разбирать ответы на неудобные вопросы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми появится новый формат общения с психологом — проект «Прачечная». Это цикл регулярных встреч, которые пермский блогер Ксения Шадрина будет проводить совместно с сексологом. Проект направлен на женскую аудиторию. «Мы запускаем цикл регулярных встреч на тему, о которых не принято говорить в обществе под названием „Прачечная“. Это та же прачечная, только для души и тела. Часто в семейной жизни нужно „подкрутить“ пару винтиков, чтобы наладилась коммуникация между супругами. Но когда девушка одна, она не знает, к кому обратиться и считает, что с семейной жизнью покончено. Тоже самое и в сексуальной жизни. Мы будем „отстирывать“ от общественных стереотипов и „смывать“ неловкость», — рассказала психолог Ксения Шадрина корреспонденту агентства. Также она уточнила, что подобные встречи со специалистами востребованы у аудитории. Они отличаются от персональных консультаций тем, что на них можно услышать ответ на вопрос, который боишься задать. «Есть такое понятие „групповая динамика“. Например, одна девушка задает вопрос, который многие стесняются задать, а ответ услышат все. Поэтому мы выбрали такой формат», — отметила Шадрина. Ранее психолог рассказала, почему многие женщины не испытывают оргазм. По мнению специалиста, причина кроится в незнании физиологии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми появится новый формат общения с психологом — проект «Прачечная». Это цикл регулярных встреч, которые пермский блогер Ксения Шадрина будет проводить совместно с сексологом. Проект направлен на женскую аудиторию. «Мы запускаем цикл регулярных встреч на тему, о которых не принято говорить в обществе под названием „Прачечная“. Это та же прачечная, только для души и тела. Часто в семейной жизни нужно „подкрутить“ пару винтиков, чтобы наладилась коммуникация между супругами. Но когда девушка одна, она не знает, к кому обратиться и считает, что с семейной жизнью покончено. Тоже самое и в сексуальной жизни. Мы будем „отстирывать“ от общественных стереотипов и „смывать“ неловкость», — рассказала психолог Ксения Шадрина корреспонденту агентства. Также она уточнила, что подобные встречи со специалистами востребованы у аудитории. Они отличаются от персональных консультаций тем, что на них можно услышать ответ на вопрос, который боишься задать. «Есть такое понятие „групповая динамика“. Например, одна девушка задает вопрос, который многие стесняются задать, а ответ услышат все. Поэтому мы выбрали такой формат», — отметила Шадрина. Ранее психолог рассказала, почему многие женщины не испытывают оргазм. По мнению специалиста, причина кроится в незнании физиологии.