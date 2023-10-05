Группа SOPRANO Турецкого выступит для челябинских бойцов СВО

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Хор Турецкого. Магнитогорск, турецкий михаил
Группа Турецкого SOPRANO выступит в Чебаркульском военном санатории Фото:

В Чебаркуле Челябинской области 6 октября для бойцов СВО и ветеранов войн выступит арт-группа Михаила Турецкого SOPRANO. Концерт пройдет в местном военном санатории, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«В Чебаркульском военном санатории (УралВО) 6 октября пройдет концерт арт-группы SOPRANO Турецкого. Выступление организовано для участников спецоперации, проходящих реабилитацию, и ветеранов войн», — уточнили в пресс-службу.

В программу мероприятия входит исполнение композиций разных жанров. Прозвучат классика, мировые хиты, баллады, фолк, рок и джаз.

«У нас важное выступление в Чебаркуле. Спасибо губернатору, что он поддерживает нас и нашу инициативу! Здоровья нашим героям», — цитирует пресс-служба слова участниц группы.

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В Чебаркуле Челябинской области 6 октября для бойцов СВО и ветеранов войн выступит арт-группа Михаила Турецкого SOPRANO. Концерт пройдет в местном военном санатории, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «В Чебаркульском военном санатории (УралВО) 6 октября пройдет концерт арт-группы SOPRANO Турецкого. Выступление организовано для участников спецоперации, проходящих реабилитацию, и ветеранов войн», — уточнили в пресс-службу. В программу мероприятия входит исполнение композиций разных жанров. Прозвучат классика, мировые хиты, баллады, фолк, рок и джаз. «У нас важное выступление в Чебаркуле. Спасибо губернатору, что он поддерживает нас и нашу инициативу! Здоровья нашим героям», — цитирует пресс-служба слова участниц группы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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