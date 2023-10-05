Группа SOPRANO Турецкого выступит для челябинских бойцов СВО

05 октября 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Группа Турецкого SOPRANO выступит в Чебаркульском военном санатории Фото: Илья Московец © URA.RU В Чебаркуле Челябинской области 6 октября для бойцов СВО и ветеранов войн выступит арт-группа Михаила Турецкого SOPRANO. Концерт пройдет в местном военном санатории, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «В Чебаркульском военном санатории (УралВО) 6 октября пройдет концерт арт-группы SOPRANO Турецкого. Выступление организовано для участников спецоперации, проходящих реабилитацию, и ветеранов войн», — уточнили в пресс-службу. В программу мероприятия входит исполнение композиций разных жанров. Прозвучат классика, мировые хиты, баллады, фолк, рок и джаз. «У нас важное выступление в Чебаркуле. Спасибо губернатору, что он поддерживает нас и нашу инициативу! Здоровья нашим героям», — цитирует пресс-служба слова участниц группы.

В Чебаркуле Челябинской области 6 октября для бойцов СВО и ветеранов войн выступит арт-группа Михаила Турецкого SOPRANO. Концерт пройдет в местном военном санатории, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «В Чебаркульском военном санатории (УралВО) 6 октября пройдет концерт арт-группы SOPRANO Турецкого. Выступление организовано для участников спецоперации, проходящих реабилитацию, и ветеранов войн», — уточнили в пресс-службу. В программу мероприятия входит исполнение композиций разных жанров. Прозвучат классика, мировые хиты, баллады, фолк, рок и джаз. «У нас важное выступление в Чебаркуле. Спасибо губернатору, что он поддерживает нас и нашу инициативу! Здоровья нашим героям», — цитирует пресс-служба слова участниц группы.