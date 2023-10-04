04 октября 2023

Полицейские пресекли контрабанду леса из Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, пиломатериал, дерево, деревообработка, строительный материал, склад древесины, брусок
Древесину хотели незаконно вывезти за границу Фото:

Сотрудники Пермского линейного отдела МВД на транспорте пресекли незаконный вывоз древесины, вырубленной в Пермском крае. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники транспортной полиции обнаружили в грузовом составе на станции Пермь-Сортировочная три вагона с древесиной, на которую не были оформлены документы. Деревья были вырублены в Пермском крае и должны были отправиться за пределы страны. Причиненный ущерб составил более одного миллиона рублей», — рассказали в ведомстве.

Полицейские выяснили, что древесина принадлежит 48-летнему предпринимателю из Москвы. Мужчина задекларировал лишь часть груза, а три вагона лесоматериалов решил провезти незаконно. На москвича завели уголовное дело по статье «Контрабанда», ему грозит до семи лет тюрьмы.

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Сотрудники Пермского линейного отдела МВД на транспорте пресекли незаконный вывоз древесины, вырубленной в Пермском крае. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Сотрудники транспортной полиции обнаружили в грузовом составе на станции Пермь-Сортировочная три вагона с древесиной, на которую не были оформлены документы. Деревья были вырублены в Пермском крае и должны были отправиться за пределы страны. Причиненный ущерб составил более одного миллиона рублей», — рассказали в ведомстве. Полицейские выяснили, что древесина принадлежит 48-летнему предпринимателю из Москвы. Мужчина задекларировал лишь часть груза, а три вагона лесоматериалов решил провезти незаконно. На москвича завели уголовное дело по статье «Контрабанда», ему грозит до семи лет тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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