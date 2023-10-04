Полицейские пресекли контрабанду леса из Пермского края

Сотрудники Пермского линейного отдела МВД на транспорте пресекли незаконный вывоз древесины, вырубленной в Пермском крае. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники транспортной полиции обнаружили в грузовом составе на станции Пермь-Сортировочная три вагона с древесиной, на которую не были оформлены документы. Деревья были вырублены в Пермском крае и должны были отправиться за пределы страны. Причиненный ущерб составил более одного миллиона рублей», — рассказали в ведомстве.
Полицейские выяснили, что древесина принадлежит 48-летнему предпринимателю из Москвы. Мужчина задекларировал лишь часть груза, а три вагона лесоматериалов решил провезти незаконно. На москвича завели уголовное дело по статье «Контрабанда», ему грозит до семи лет тюрьмы.
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