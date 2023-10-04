Полицейские пресекли контрабанду леса из Пермского края

05 октября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Древесину хотели незаконно вывезти за границу Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Сотрудники Пермского линейного отдела МВД на транспорте пресекли незаконный вывоз древесины, вырубленной в Пермском крае. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Сотрудники транспортной полиции обнаружили в грузовом составе на станции Пермь-Сортировочная три вагона с древесиной, на которую не были оформлены документы. Деревья были вырублены в Пермском крае и должны были отправиться за пределы страны. Причиненный ущерб составил более одного миллиона рублей», — рассказали в ведомстве. Полицейские выяснили, что древесина принадлежит 48-летнему предпринимателю из Москвы. Мужчина задекларировал лишь часть груза, а три вагона лесоматериалов решил провезти незаконно. На москвича завели уголовное дело по статье «Контрабанда», ему грозит до семи лет тюрьмы.

Сотрудники Пермского линейного отдела МВД на транспорте пресекли незаконный вывоз древесины, вырубленной в Пермском крае. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Сотрудники транспортной полиции обнаружили в грузовом составе на станции Пермь-Сортировочная три вагона с древесиной, на которую не были оформлены документы. Деревья были вырублены в Пермском крае и должны были отправиться за пределы страны. Причиненный ущерб составил более одного миллиона рублей», — рассказали в ведомстве. Полицейские выяснили, что древесина принадлежит 48-летнему предпринимателю из Москвы. Мужчина задекларировал лишь часть груза, а три вагона лесоматериалов решил провезти незаконно. На москвича завели уголовное дело по статье «Контрабанда», ему грозит до семи лет тюрьмы.