Путин наградил пермского миллиардера Мазепина орденом Александра Невского

05 октября 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Владимир Путин вручил госнаграду за трудовые успехи и добросовестную работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин присвоил госнаграду пермскому миллиардеру и основателю объединенной химической компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина. Указом главы российского государства бизнесмен отмечен орденом Александра Невского. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Мазепина Дмитрия Аркадьевича. Члена Бюро Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», — сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Дмитрий Мазепин является основателем компании «Уралхим» и экс-совладельцем и бывшим председателем совета директоров ПАО «Уралкалий». Входит в список богатейших российских предпринимателей по версии Forbes.

Президент Владимир Путин присвоил госнаграду пермскому миллиардеру и основателю объединенной химической компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина. Указом главы российского государства бизнесмен отмечен орденом Александра Невского. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Мазепина Дмитрия Аркадьевича. Члена Бюро Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», — сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Дмитрий Мазепин является основателем компании «Уралхим» и экс-совладельцем и бывшим председателем совета директоров ПАО «Уралкалий». Входит в список богатейших российских предпринимателей по версии Forbes.