Путин наградил пермского миллиардера Мазепина орденом Александра Невского

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин вручил госнаграду за трудовые успехи и добросовестную работу Фото:

Президент Владимир Путин присвоил госнаграду пермскому миллиардеру и основателю объединенной химической компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина. Указом главы российского государства бизнесмен отмечен орденом Александра Невского.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Мазепина Дмитрия Аркадьевича. Члена Бюро Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», — сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Дмитрий Мазепин является основателем компании «Уралхим» и экс-совладельцем и бывшим председателем совета директоров ПАО «Уралкалий». Входит в список богатейших российских предпринимателей по версии Forbes.

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Президент Владимир Путин присвоил госнаграду пермскому миллиардеру и основателю объединенной химической компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина. Указом главы российского государства бизнесмен отмечен орденом Александра Невского. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Мазепина Дмитрия Аркадьевича. Члена Бюро Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», — сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Дмитрий Мазепин является основателем компании «Уралхим» и экс-совладельцем и бывшим председателем совета директоров ПАО «Уралкалий». Входит в список богатейших российских предпринимателей по версии Forbes.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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