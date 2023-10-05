Путин наградил пермского миллиардера Мазепина орденом Александра Невского

Президент Владимир Путин присвоил госнаграду пермскому миллиардеру и основателю объединенной химической компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина. Указом главы российского государства бизнесмен отмечен орденом Александра Невского.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Мазепина Дмитрия Аркадьевича. Члена Бюро Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», — сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Дмитрий Мазепин является основателем компании «Уралхим» и экс-совладельцем и бывшим председателем совета директоров ПАО «Уралкалий». Входит в список богатейших российских предпринимателей по версии Forbes.
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